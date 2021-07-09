9 июля в Беларуси продолжаются обыски у независимых журналистов

9 июля обыски и задержания продолжились. С утра обыски проходят у журналистки портала Onliner.by Анастасии Занько, брестского журналиста Максима Хлебца и администратора портала "Виртуальный Брест" Андрея Кухарчика. Силовики пришли к журналистке Татьяне Смоткиной в Глубоком и в редакцию "Информпрогулки" в Лунинце, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Новости об очередных "визитах" появляются каждый час. В рамках каких дел проводятся обыски, пока неизвестно.

Вчера обыски проводились в редакциях изданий "Наша ніва", "Брестская газета", Intex-press (Барановичи), "Медиа-Полесье" (Лунинец, Пинск), orsha.eu (Орша). Как стало известно, обыск в редакции независимого издания "Медиа-Полесье" и в домах сотрудников 8 июля проходил в рамках уголовного дела по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).