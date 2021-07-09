При установке столбиков повредили историческую брусчатку на улице Тербатас: ее обещают заменить

По мнению департамента, опасения по поводу временного решения проблемы интенсивности движения - установленных в брусчатке столбиков на улице Тербатас - отражают как непонимание общества, так и недостаточное взаимодействие между различными ответственными городскими структурами. По информации департамента, управление не возражает против снижения интенсивности дорожного движения для безопасности уязвимых участников дорожного движения, однако, по мнению управления, для этого требуется единое, с высоким качеством дизайна, решение.

Управление призвало самоуправление продолжить поиск решений по снижению интенсивности дорожного движения, которые улучшают качество жизни людей и подходят для исторической городской среды, и представить концептуальное видение решений по безопасности дорожного движения и их влияния на культурно-исторические ценности исторического центра Риги.

Для того, чтобы сотрудничество по сохранению исторического центра города было успешным, рекомендуется оценить упомянутое концептуальное решение также в Совете по сохранению и развитию исторического центра Риги. В Совете есть три представителя Рижской думы с правом голоса, а также городской архитектор в качестве консультанта.

Что касается повреждения брусчатки улицы Тербатас, между департаментом и управлением достигнуто соглашение о том, что ситуация будет исправлена после того, когда временные решения будут убраны с улицы. В ведомстве пообещали, что поврежденная в результате бурения отверстий для столбиков брусчатка будет заменена на другую историческую брусчатку.

Как сообщалось ранее, управление провело обследование улицы Тербатас и обнаружило несогласованное размещение ограничивающих движение элементов, для установки которых в исторической брусчатке были просверлены отверстия.