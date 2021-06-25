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В Москве полиция преследует и арестовывает участниц акционистской группы Pussy Riot

В Москве полиция преследует и арестовывает участниц акционистской группы Pussy Riot

Полиция Москвы в последние недели преследует участников акционистской группы Pussy Riot и не дает снимать о них документальный фильм. За участниками группы постоянно следят, а при каждом удобном случае задерживают на улице и составляют на них административные протоколы – либо за хулиганство, либо за неповиновение полиции, хотя никаких нарушений в реальности не было. Участники группы говорят о "паранойе товарища майора" и подозревают, что съемки фильма полицейские могли принять за подготовку к очередному перформансу.

Фильм снимает Анна Кузьминых, тоже участница Pussy Riot:

"Мы с Машей Алехиной и Люсей Штейн готовили ролик, это наше внутреннее дело. Ролик был о том, как Маша и Люся справляются с домашним арестом, будучи в отношениях, – рассказывает она. – Снимали в центре города, полицейские могли перепутать это с акцией".

Через час после того, как Кузьминых поговорила о фильме с Настоящим Временем, ее тоже задержали полицейские – на выходе из ее дома. В пятницу девушке присудили 10 суток административного ареста.

В интервью Кузьминых сказала, что планирует "уехать из Москвы".

"Вполне возможно, меня задержат второй раз, но у меня просто больше нет сил сопротивляться", – подчеркнула она перед задержанием.

Активисты Pussy Riot давно относятся к слежке и к преследованиям полиции как к данности. Вероника Никульшина и Александр Софеев отбывают уже третий административный арест за два месяца, Мария Алехина – второй. Впервые в спецприемнике оказались близкие к активистам фотограф Дмитрий Воронцов и художник Роман Дуров. Слежку за собой также заметили Люся Штейн, Фархад Исрафилли-Гельман и Рита Флорес. На одной из улиц в центре Москвы, где живет Люся Штейн, участники группы видели машину, похожую на ту, в которой оперативники увозили Марию Алехину от изолятора, где она отбывала административный арест.

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