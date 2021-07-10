На многих ярмарках будет возможность получить вакцину против Covid-19

Выездная вакцинация будет проводиться без предварительной записи, и в ее организации участвуют самоуправления, медицинские учреждения и Национальные вооруженные силы.

В субботу, 10 июля, вакцинация будет проводиться с 7:30 до 13:00 на рынке Скулте, а на ярмарке подержанных вещей в Адажи на улице Карклу вакцинация предусмотрена с 7:30 до 14:00. С 10:00 до 16:00 будет организована вакцинация на ярмарке в Царникаве, на ул. Стацияс и на берегу Гауи, а на ярмарке в Лапмежциемсе сделать прививку можно будет с 15:00 до 19:00.

Izmanto iespēju un dodies vakcinēties kādā no izbraukuma vakcinācijas punktiem: Zvejnieksvētku tirgos Carnikavā, Jūrmalciemā, pop-up tirdziņā Lapmežciemā, gadatirgū Viļānos, tirgū Skultē, krāmu tirgū Ādažos un pasākumā Andrejostas kvartālā Rīgā.📍



➡️ https://t.co/SOWL4qfRRB pic.twitter.com/akHF3oJyRt — Valdības māja (@Brivibas36) July 10, 2021

В воскресенье, 11 июля, выездная вакцинация будет организована на Вилянской ярмарке с 7:00 до 14:00.

В субботу, 10 июля, с 17:00 до 22:00 на мероприятии AOK Circus в Андрейосте будет проходить выездная вакцинация - впервые на массовом мероприятии.

На ярмарках и мероприятиях прививать людей будут однократной вакциной Johnson&Johnson, а подростков - вакциной Pfizer/BioNTech. Для вакцинации нужен удостоверяющий личность документ, паспорт вакцинации (если есть). При вакцинации подростков 12-13 лет должны присутствовать кто-то из родителей или другой законный представитель.