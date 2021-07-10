Известно, какая температура воды в Юрмале

По спутниковым данным, ранним утром в Юрмале, Лапмежциемсе и Клапкалнциемсе была самая холодная вода на латвийском побережье - меньше +15 градусов.

Самая теплая вода остается на северном побережье Видземе.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в портах утром составляла +21,5 градуса в Лиепае, +19,1 градуса в Вентспилсе, +22,3 градуса в Колке, +19,3 градуса в Рое, +15,7 градуса в Мерсрагсе, +22,4 градуса в Скулте и +23,2 градуса в Салацгриве.

Температура воды в большинстве рек и озер +22 .. + 27 градусов.