Известно, какая температура воды в Юрмале
В субботу утром температура воды на пляжах Юрмалы составляла +15...+16 градусов, свидетельствуют данные самоуправленией.
В субботу утром температура воды на пляжах Юрмалы составляла +15...+16 градусов, свидетельствуют данные самоуправленией.
По спутниковым данным, ранним утром в Юрмале, Лапмежциемсе и Клапкалнциемсе была самая холодная вода на латвийском побережье - меньше +15 градусов.
Самая теплая вода остается на северном побережье Видземе.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в портах утром составляла +21,5 градуса в Лиепае, +19,1 градуса в Вентспилсе, +22,3 градуса в Колке, +19,3 градуса в Рое, +15,7 градуса в Мерсрагсе, +22,4 градуса в Скулте и +23,2 градуса в Салацгриве.
Температура воды в большинстве рек и озер +22 .. + 27 градусов.
В Рижском самоуправлении сообщили агентству, что на пляжах Кишэзерса и в Даугаве на Луцавсале и Кипсале вода прогрелась до +25 градусов, в озере Бабелите - до +27 градусов. Температура воды в реке на Румбуле составляет +22 градуса, в море в Вецаки температура воды упала до +18 градусов, в Вакарбулли - до +17 градусов.