Страшная вонь: в контейнерах возле кладбища хранят туши зараженных чумой свиней

"На контейнерах есть обозначение, что там опасные отходы. От этих контейнеров исходит ненормальный запах, который облетает все кладбище. Сложно вообразить, как себя чувствуют те люди, которые пришли сюда прибрать могилы своих близких, или те, кто пришел на похороны", - рассказывает Даце.

Она подозревает, что это запах трупов, предполагая, что в контейнерах могут быть трупы животных. Другие посетители кладбища также удивлены тем, что контейнеры расположены так близко к могилам.

Жители пытались поговорить с управляющей кладбищем, но пока безуспешно.

Управляющая кладбищем Айя Смирнова о ситуации пояснила следующее: "Это в руках муниципалитета, в контейнерах - лесные животные. Сюда охотники складывают трупы животных, найденные в лесу. Я боролась, но это решение думы, их земля, и я ничего не могу поделать".

Самоуправление Ливберзской волости указывает, что другого места разместить контейнеры попросту не нашлось, поэтому было выбрано это. Действительно, в контейнерах лежат туши зараженных чумой свиней.

Все согласовано с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), контейнеры вывозят несколько раз в год. На данный момент они полупустые, но в летний зной животные разлагаются быстрее.

"PVD, борясь с африканской чумой свиней, разместила такие контейнеры по всей Латвии, в них помещают мертвых животных. Мы размещаем такие контейнеры в двух местах - рядом с охотничьими домами на частных землях или муниципальных", - так ситуацию ​прокомментировал сотрудник PVD Мартиньш Сержантс.