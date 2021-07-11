Вс, 11.07.2021
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Зарплата директора SPKC выросла на 40% до 51 827 евро в год

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Служба государственных доходов продолжает публиковать декларации о доходах должностных лиц Латвии. На этот раз обнародованы доходы директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Иветы Гаваре.

Зарплата директора SPKC, по сравнению с 2019 годом, в прошлом году увеличилась на 41,7%. В 2020 году зарплата Гаваре в SPKC составила 51 827 евро, годом ранее она получила в SPKC 36 572 евро.

Директор SPKC также преподает в Рижском университете им. Страдиня, где она заработала 119 евро. Также она получила 592 евро от ООО Tavex за продажу недвижимости и 20 евро из сбережений в банке Citadele.

Гаваре декларировала прибыль от продажи недвижимости в размере 40 000 евро.

У нее имеются безналичные сбережения в размере более 20 200 евро и долги в размере 22 637 евро.

Директор SPKC владеет квартирой в Риге.

Ранее RUS TVNET сообщал, что заработная плата директора Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в прошлом году увеличилась почти на 20 000 евро с 37 259 евро до 57 533 евро, а зарплата директора департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова с 28 330 евро в 2019 году до 42 267 евро в 2020 году.

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