Зарплата директора SPKC выросла на 40% до 51 827 евро в год

Зарплата директора SPKC, по сравнению с 2019 годом, в прошлом году увеличилась на 41,7%. В 2020 году зарплата Гаваре в SPKC составила 51 827 евро, годом ранее она получила в SPKC 36 572 евро.

Директор SPKC также преподает в Рижском университете им. Страдиня, где она заработала 119 евро. Также она получила 592 евро от ООО Tavex за продажу недвижимости и 20 евро из сбережений в банке Citadele.

Гаваре декларировала прибыль от продажи недвижимости в размере 40 000 евро.

У нее имеются безналичные сбережения в размере более 20 200 евро и долги в размере 22 637 евро.

Директор SPKC владеет квартирой в Риге.