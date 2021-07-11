Зарплата директора SPKC выросла на 40% до 51 827 евро в год

Зарплата директора SPKC, по сравнению с 2019 годом, в прошлом году увеличилась на 41,7%. В 2020 году зарплата Гаваре в SPKC составила 51 827 евро, годом ранее она получила в SPKC 36 572 евро.
Директор SPKC также преподает в Рижском университете им. Страдиня, где она заработала 119 евро. Также она получила 592 евро от ООО Tavex за продажу недвижимости и 20 евро из сбережений в банке Citadele.
Гаваре декларировала прибыль от продажи недвижимости в размере 40 000 евро.
У нее имеются безналичные сбережения в размере более 20 200 евро и долги в размере 22 637 евро.
Директор SPKC владеет квартирой в Риге.
Ранее RUS TVNET сообщал, что заработная плата директора Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в прошлом году увеличилась почти на 20 000 евро с 37 259 евро до 57 533 евро, а зарплата директора департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова с 28 330 евро в 2019 году до 42 267 евро в 2020 году.