У специалиста SPKC Перевощикова резко выросла зарплата

В 2020 году зарплата Перевощикова в SPKC составляла 42 267 евро. В свою очередь, еще годом ранее он получил от SPKC 28 330 евро, таким образом, его зарплата за год увеличилась на 49%.

Специалист SPKC также является лектором в Рижском университете им. Страдиня (RSU) и консультантом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В общей сложности он получил от RSU 2 263 евро, а ВОЗ выплатила Перевощикову 11 380 долларов США, или около 9 618 евро. Еще 291 евро специалист получил компенсацию от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а в прошлом году Перевощикову была выплачена пенсия в размере 6 985 евро.

В декларации за 2019 год эпидемиолог не декларировал сбережений, но в прошлом году он накопил 1 000 евро наличными, а также около 9 122 евро в нескольких валютах.