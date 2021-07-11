Ночью в Огрском крае погиб водитель скутера. Он въехал в груду бревен

Авария произошла около 2:30 в Юмправе. Водитель скутера Piaggio от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства.

За минувшие в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, 12 человек пострадали, один погиб.

Шесть человек пострадали в Рижском крае, пять - в Видземе, в том числе один человек погиб, еще один пострадавший в аварии в Латгале.