Ночью в Огрском крае погиб водитель скутера. Он въехал в груду бревен
В ночь на воскресенье, 11 июля, в Огрском крае погиб водитель мотороллера. Он въехал в груду бревен, сообщила LETA представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.
В ночь на воскресенье, 11 июля, в Огрском крае погиб водитель мотороллера. Он въехал в груду бревен, сообщила LETA представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.
Авария произошла около 2:30 в Юмправе. Водитель скутера Piaggio от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства.
За минувшие в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, 12 человек пострадали, один погиб.
Шесть человек пострадали в Рижском крае, пять - в Видземе, в том числе один человек погиб, еще один пострадавший в аварии в Латгале.