Вс, 11.07.2021
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Ночью в Огрском крае погиб водитель скутера. Он въехал в груду бревен

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​В ночь на воскресенье, 11 июля, в Огрском крае погиб водитель мотороллера. Он въехал в груду бревен, сообщила LETA представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.

Авария произошла около 2:30 в Юмправе. Водитель скутера Piaggio от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства.

За минувшие в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, 12 человек пострадали, один погиб.

Шесть человек пострадали в Рижском крае, пять - в Видземе, в том числе один человек погиб, еще один пострадавший в аварии в Латгале.

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