Оставить машину во дворе - за деньги. В Вильнюсе обдумывают новую систему парковок. Возможна ли такая в Риге?

В Литве проект пока на стадии рассмотрения. Согласно планам, к реализации могут приступить уже этой осенью, для начала внедряя платные парковки там, где об этом попросят сами жители.

В Риге такая практика с подачи муниципалитета вряд ли возможна. "Я не знаю, какая в Вильнюсе вообще юридическая система, но у нас, в принципе, множество этих внутренних дворов принадлежат жильцам, которые там живут. И по идее им самим надо решать этот вопрос: чего они хотят - больше машин, или зелени, или игровые площадки для детей", - прокомментировал журналистам LTV7 глава Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс.

Риге, конечно, знакома проблема нехватки парковочных мест у дома, и этот вопрос также решается, но иначе: "В микрорайонах мы открываем такие автостоянки, которые не во дворе, но они очень близко к этим домам. Посмотрим, как это будет внедряться в жизнь, потому что люди привыкли: они хотят на машине подняться на третий этаж и там машину оставить на балконе, потом утром туда садиться и уезжать", - добавил чиновник.