Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции

84-летний понтифик провел традиционную воскресную проповедь из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли в Риме.

Он выразил всем благодарность за поддержку.

"В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - сказал Франциск.

Среди прочего, он упомянул о событиях на Гаити, где на этой неделе был убит президент.

Франциск поблагодарил медработников, а также персонал больницы и призвал молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что в воскресенье, 4 июля, папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для планового лечения проблем с кишечником.

По словам Бруни, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал папу римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.