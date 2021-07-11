Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции
В воскресенье, 11 июня, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции на кишечнике.
В воскресенье, 11 июня, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции на кишечнике.
84-летний понтифик провел традиционную воскресную проповедь из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли в Риме.
Он выразил всем благодарность за поддержку.
Среди прочего, он упомянул о событиях на Гаити, где на этой неделе был убит президент.
Франциск поблагодарил медработников, а также персонал больницы и призвал молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в тяжелом состоянии.
Напоминаем, что в воскресенье, 4 июля, папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для планового лечения проблем с кишечником.
По словам Бруни, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал папу римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.
Папа Франциск госпитализирован впервые с момента его избрания в 2013 году. Согласно заявлению Ватикана, он лечится от дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Дивертикулярная болезнь - это состояние, связанное с искривлением стенки толстой кишки. Это может привести к сужению толстой кишки. Симптомы включают вздутие живота, периодические боли в животе и изменения в работе кишечника.