Вс, 11.07.2021
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Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск. ФОТО: AM113/shutterstock.com

В воскресенье, 11 июня, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции на кишечнике. 

84-летний понтифик провел традиционную воскресную проповедь из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли в Риме.

Он выразил всем благодарность за поддержку.

"В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - сказал Франциск.

Среди прочего, он упомянул о событиях на Гаити, где на этой неделе был убит президент.

Франциск поблагодарил медработников, а также персонал больницы и призвал молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что в воскресенье, 4 июля, папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для планового лечения проблем с кишечником.

По словам Бруни, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал папу римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.

Папа Франциск госпитализирован впервые с момента его избрания в 2013 году. Согласно заявлению Ватикана, он лечится от дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Дивертикулярная болезнь - это состояние, связанное с искривлением стенки толстой кишки. Это может привести к сужению толстой кишки. Симптомы включают вздутие живота, периодические боли в животе и изменения в работе кишечника.

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