Подача заявок в вузы: куда больше всего хотят поступить латвийские абитуриенты?

Сегодня до полуночи на портале Latvija.lv продолжается рассмотрение электронных заявлений о едином приеме на программы бакалавриата.

На сегодняшний день (до 13:00) в LU было одобрено 15 370 заявок, как первый приоритет - 3843. RTU одобрил всего 9025 заявок, как первый приоритет - 1734. В свою очередь, в LLU было принято 2483 заявки, как первый приоритет - 661.

В Даугавпилсском университете всего было одобрено 1170 заявок, из которых 387 были приоритетными. В Банковскую высшую школу было подано значительно меньше заявок - в общей сложности их одобрено 776 (121 заявка - первого приоритета).

Сразу за Банковской высшей школой следует Лиепайский университет, где было одобрено 648 заявок, как первый приоритет - 221. В свою очередь, Резекненская Технологическая академия одобрила всего 563 заявки, из которых 160 - первого приоритета.

За Резекненской Технологической академией следует Видземская высшая школа, где было одобрено 398 заявок, как первый приоритет - 87. Далее идет Высшая школа экономики и культуры, в которую подали всего 332 заявки (51 утвержденная заявка - первого приоритета).