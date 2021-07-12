Любите кормить птиц? Это могут запретить
На латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение административной ответственности за кормление птиц в столице.
На латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение административной ответственности за кормление птиц в столице.
Автор инициативы - Денис Журидов. По его мнению, из-за кормления птиц страдают балконы, припаркованные автомобили во дворах, сами дворы и скамейки, а также одежда прохожих.
Кроме этого, как добавил Журидов, орнитологи предупреждают, что от такого кормления страдают и сами птицы.
По планам инициативы, самоуправление Риги должно включить в правила запрет на кормление птиц на территории столицы. Такая практика уже существует во многих городах Европы, отмечает автор инициативы.
Он уверен, что
«Возможно, без ненужного подкорма птицы вернутся ближе к морю», - говорится в инициативе.
Как напоминает Журидов, орнитологи предупреждают, что диких птиц нельзя кормить хлебом, но в основном их кормят именно так. «Лебедь - вегетарианец, он питается травой, водорослями и мелкими насекомыми в воде. Если лебедей все время кормить хлебом, у них вырабатывается зависимость, и в присутствии людей они могут даже становиться агрессивными, требуя подкорма. Они могут даже напасть на человека», - указал Журидов.
Если инициатива наберет 2000 подписей, она будет передана на рассмотрение в Рижскую думу.