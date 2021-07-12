У многих симптомы Covid-19 остаются и надолго после выздоровления. Но ученые выяснили нечто важное

Элин Максвелл, ученая из Национального центра исследований в области здравоохранения, говорит, что "после инфекции в организме человека происходят разные вещи", и одна из них может быть аутоиммунной реакцией. Однако она предупредила, что долгий Covid-19 является "сложным заболеванием", поэтому необходимы дальнейшие исследования для диагностики и лечения всех различных проявлений Covid-19 в будущем.

В пилотном исследовании с участием небольшого числа пациентов с долгим Covid-19 в их крови были обнаружены аутоантитела. Их не обнаружили у людей, которые быстро заразились Covid-19 или никогда не были инфицированы. Человеческий организм вырабатывает антитела для борьбы с болезнями, но иногда организм начинает атаковать себя сам - вырабатываются аутоантитела, которые атакуют здоровые клетки.

Долгий Covid-19, также известный как ПКС, может проявляться сохранением различных симптомов в течение долгого времени после заражения. Люди с ним чаще всего жалуются на слабость, одышку, головные боли и боли в мышцах. Тест для диагностики долгого Covid-19 еще не разработан.

Ранняя стадия исследований

Дэнни Алтмен, руководитель исследовательской группы Имперского колледжа Лондона, предупредил, что пока еще не удалось выяснить, защищает ли вакцинация от долгосрочных симптомов. "Если [в результате предстоящей отмены ограничений 19 июля] мы достигнем 100 000 случаев в день и, скажем, 10-20% всех инфекций приведет к долгому Covid-19, нельзя с уверенностью сказать, что число случаев заражения долгим Covid-19 не увеличится, несмотря на то, что большая часть населения была вакцинирована", - отмечает он.

Алтмен считает, что аутоантитела могут быть одним из факторов, вызывающих симптомы долгого Covid-19. Он указывает, что в некоторых случаях вирус может дольше оставаться в организме человека, в то время как в других это может быть связано с дефектом иммунной системы.

Теория аутоантител все еще находится на очень ранней стадии исследования - в пилотном исследовании участвовало небольшое количество пациентов, но в дальнейших исследованиях оно будет увеличиваться.

Захватывающий поворот

Алтмен сказал, что это открытие пока нельзя назвать прорывом в исследовании долгого Covid-19, но это "очень захватывающий поворот".

По оценкам Британского национального статистического бюро, на начало июня в стране было 962 000 пациентов с долгим Covid-19.

У примерно 385 000 человек симптомы продолжаются более года.

Долгий Covid-19 поражает людей всех возрастов, включая детей и людей, которые раньше были здоровы. длительные симптомы могут сохраняться и у тех, кто легко переболел коронавирусом.