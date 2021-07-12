"Ради бога, пусть строят". Глава МИД Беларуси о строительстве стены на границе с Литвой

"Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства.

Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей",

- сказал Макей.

Министр также подчеркнул, что "никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается".

Как Беларусь и ЕС сотрудничали в вопросах охраны границ?

Напомним, Беларусь много лет сотрудничала с Евросоюзом в вопросах усиления безопасности на совместной границе. Страна получала техническую помощь и финансирование ЕС на проекты в этом направлении.

По данным Представительства ЕС в Беларуси, с 2001 по 2012 годы поддержка интегрированного управления границами в виде двусторонней помощи составила около 47,5 млн евро. Выгоды от реализации региональных проектов по модернизации приграничной инфраструктуры, оборудования, обучения и оперативного сотрудничества в представительстве оцениваются еще в 21 млн евро.

С 2012 года Евросоюз помогал стране в области управления границами средствами, в общей сложности на это потратили 15 млн евро (без учета проектов поддержки таможенного сектора). Сюда входил приостановленный в настоящее время проект Министерства внутренних дел стоимостью в 7 млн ​​евро, направленный на решение проблемы незаконной миграции.

В результате сотрудничества был построен грузовой терминал "Козловичи-2" на белорусско-польской границе. Работы стоимостью в 16 млн евро оплачивал ЕС. Он взял на себя и 90% расходов на строительство и оснащение пункта пропуска "Песчатка", бюджет которого достигал 12 млн евро.

В 2008-2010 года ЕС помогал оснащать пункты пропуска мобильными инспекционнодосмотровыми комплексами на общую сумму около 5 млн евро. В проект по созданию телекоммуникационной сети для улучшения системы связи и передачи данных на границе с Польшей "БОМБЕЛ" Евросоюз вложил в 2009 - 2011 годах 6,8 млн евро, а в 2014-2020 годах - еще около 3 млн евро.

В 2005-2006 годах был проект по созданию центра размещения в Бресте мигрантов, незаконно пересекавших границы, и реконструкции кинологического центра в Сморгони с бюджетом в 4,7 млн евро.

Белорусский МИД сообщал, что в период с 2007 по 2013 годы по программам трансграничного сотрудничества ЕС "Польша - Беларусь - Украина" и "Латвия - Литва - Беларусь" страна реализовала проекты на общую сумму около 50 млн евро. С 2016 года ежегодная помощь ЕС для Беларуси составляла 28−30 млн евро. Часть этих денег шла на обустройство государственной границы, модернизация пограничной и таможенной инфраструктуры.

Что происходит на границе Беларуси и стран Евросоюза?

В конце мая, выступая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "останавливала наркотики и мигрантов". "Теперь будете сами их есть и ловить", - обратился он заочно к странам Евросоюза.

Владимир Макей признал, что раньше в сдерживании незаконного пересечения границ Беларуси финансово помогал Евросоюз. Так как сейчас этих денег Минск не получает, то и работать в этом направлении будут не так эффективно, как раньше.