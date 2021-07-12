Миграционный кризис в Литве: к границе отправят дополнительные войска

"В настоящее время на нашей границе сосредоточено максимальное количество сотрудников Пограслужбы Литвы, задействованы и другие силы системы внутренних дел, и сегодня мы обсуждали использование дополнительных вооруженных сил", - сказала Билотайте на пресс-конференции, созванной президентом Гитанасом Науседой для обсуждения притока мигрантов на границе с Беларусью.

Однако она не назвала конкретное количество военнослужащих, которые будут отправлены на границу.

В конце прошлой недели сообщалось, что Литва планирует отправить для этого 260 солдат.

"Солдаты помогают пограничникам с субботы, но мы договорились, что они будут дополнительно усилены вооруженными силами, я не хотел бы подробно останавливаться на цифрах, потому что эти цифры очень чувствительны", - сказала Билотайте.

Совет национальной обороны также решил обратиться к пограничному агентству Европейского союза Frontex с просьбой направить 60 патрулей на литовскую границу с Беларусью, что в два раза больше, чем запрашивалось ранее.

Литовские власти уже давно подозревают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу.

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко в ответ на новые санкции ЕС заявил в прошлом месяце, что Беларусь больше не будет защищать Европу от нелегальных иммигрантов.

В ответ на резкое увеличение потока нелегальных иммигрантов через белорусскую границу литовское правительство 2 июля приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. По словам министра внутренних дел Билотайте, которая была назначена руководителем службы по чрезвычайной ситуации, решение было принято не потому, что увеличился уровень угрозы, а потому, что так было легче принимать решения по логистике, финансированию и другим вопросам.

Литва также готовится построить забор на границе с Беларусью и уже начала его строительство из колючей проволоки.

Совет национальной обороны Литвы состоит из президента, премьер-министра, спикера парламента, министра обороны и командующего вооруженными силами. Совет рассматривает и координирует наиболее важные вопросы национальной обороны и безопасности Литвы.