Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

Заблокированный в понедельник, 12 июля, новый Twitter-аккаунт белорусского блогера и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича спустя несколько часов стал вновь доступным для чтения. Об этом сам Протасевич написал в Twitter.

Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно. — Roman Protasevich (@protas_by) July 12, 2021

7 июля Протасевич сообщил, что завел новую страницу в соцсети и ведет ее "без присмотра". Прошлый аккаунт блогера был заблокирован из-за "подозрительных действий". Обычно лицам, находящимся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом. 12 июля на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter. Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено.

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбу на борту не обнаружили, но задержали двух пассажиров - Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. 25 июня их перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов. По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске.

"Признания" Протасевича перед телекамерой