Вт, 13.07.2021
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В Китае рухнул отель; погибли по меньшей мере восемь человек

ФОТО: ALEX PLAVEVSKI/EPA

По меньшей мере восемь человек погибли при обрушении отеля на востоке Китая, заявили во вторник, 13 июля, местные власти.

В понедельник днем ​​здание отеля Siji Kaiyuan в районе Уцзян внезапно обрушилось.

Как сообщает администрация города Сучжоу провинции Цзянсу, в руинах здания были найдены тела восьми погибших, но считается, что еще девять человек пропали без вести.

ФОТО: CHINA DAILY/VIA REUTERS

На данный момент удалось спасти 14 человек, 13 из них получили ранения, сообщили в администрации.

Расширена масштабная поисково-спасательная операция, привлечены сейсмологи и служебные собаки.

Причина обрушения здания в настоящее время неизвестна, ведется расследование.

Галерея: Руины отеля Siji Kaiyuan

Власти провинции призвали провести проверки безопасности, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

Сучжоу находится примерно в 100 км к северо-западу от Шанхая.

ФОТО: ALEX PLAVEVSKI/EPA
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