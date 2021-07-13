В Китае рухнул отель; погибли по меньшей мере восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли при обрушении отеля на востоке Китая, заявили во вторник, 13 июля, местные власти.
По меньшей мере восемь человек погибли при обрушении отеля на востоке Китая, заявили во вторник, 13 июля, местные власти.
В понедельник днем здание отеля Siji Kaiyuan в районе Уцзян внезапно обрушилось.
Как сообщает администрация города Сучжоу провинции Цзянсу, в руинах здания были найдены тела восьми погибших, но считается, что еще девять человек пропали без вести.
На данный момент удалось спасти 14 человек, 13 из них получили ранения, сообщили в администрации.
Расширена масштабная поисково-спасательная операция, привлечены сейсмологи и служебные собаки.
Причина обрушения здания в настоящее время неизвестна, ведется расследование.
Галерея: Руины отеля Siji Kaiyuan
Власти провинции призвали провести проверки безопасности, чтобы избежать повторения подобных трагедий.
Сучжоу находится примерно в 100 км к северо-западу от Шанхая.