В Даугавпилсе во время шторма упало не менее 30 деревьев

По его словам, больше всего пострадали деревья в центре города, Гривенском районе и вокруг Даугавпилсской крепости. Ликвидация последствий урагана началась незамедлительно и завершится в ближайшие дни.

Во вторник также была проведена встреча с руководством ответственных служб для обсуждения последствий урагана.

Первый заместитель мэра Алексей Васильев (LKS) заявил, что за последние годы в городе проделана большая работа по вырубке старых и опасных деревьев. Однако он также призвал общественность сообщать о деревьях, которые могут быть опасны для жителей.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в понедельник в Латгалии спасатели получили 11 звонков в связи с повреждением от сильного ветра - все в Даугавпилсе. На улице Варшавас в ​​четырехэтажном доме пришлось демонтировать оторвавшуюся от крыши конструкцию, которая представляла опасность для пешеходов, в трех случаях приходилось расчистить проезжую часть дороги от сломанных деревьев. Еще в шести случаях сломанные деревья падали на автомобили, но в одном случае пришлось срезать сломанную ветку - она представляла опасность для пешеходов.

Галерея: Последствия шторма в Латгале

Уже сообщалось, что поздно вечером в понедельник очень сильный дождь с грозой прошел также в Юрмале, в Каугури.