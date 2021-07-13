Вт, 13.07.2021
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Марк Рютте, премьер Нидерландов о преждевременно снятых ограничениях

Франция оштрафовала Google на 500 миллионов евро

Иллюстративное фото. ФОТО: BongkarnGraphic/Shutterstock

Во вторник, 13 июля, французский антимонопольный регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал интернет-гиганта Google на 500 миллионов евро за то, что он не смог добросовестно договориться с медиа-компаниями об использовании их контента в соответствии с новыми правилами Европейского Союза (ЕС) об авторском праве.

Регулятор указывает, что это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на компанию.

В то же время регулирующий орган также вынудил Google предоставить властям план того, как компания собирается в дальнейшем решать вопросы с компенсациями СМИ и новостным агентствам, в противном случае компания может быть оштрафована на сумму до 900 000 евро в день.

Штраф был наложен, ведь компания проигнорировала вынесенное в 2020 году решение регулятора, обязывавшее ее заключать соглашения со СМИ об использовании их контента.

"Это решение в основном касается переговоров, которые проходили в период с мая по сентябрь 2020 года. С тех пор мы продолжаем работать с издателями и информационными агентствами, чтобы найти общее решение", - сказал представитель.

Продолжающиеся разногласия связаны с утверждениями о том, что Google отображает статьи, изображения и видео, созданные СМИ, в результатах поиска без соответствующей оплаты.

СМИ считают, что они имеют право на плату, если реклама отображается рядом с результатами поиска новостей.

Жалобу на Google подало объединение крупнейших французских изданий, в которое вошли Agence France-Presse, Le Figaro и Le Monde - они обвинили интернет-компанию в том, что та отказывается вести с ними переговоры о компенсациях.

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