Франция оштрафовала Google на 500 миллионов евро

Регулятор указывает, что это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на компанию.

В то же время регулирующий орган также вынудил Google предоставить властям план того, как компания собирается в дальнейшем решать вопросы с компенсациями СМИ и новостным агентствам, в противном случае компания может быть оштрафована на сумму до 900 000 евро в день.

Штраф был наложен, ведь компания проигнорировала вынесенное в 2020 году решение регулятора, обязывавшее ее заключать соглашения со СМИ об использовании их контента.

"Это решение в основном касается переговоров, которые проходили в период с мая по сентябрь 2020 года. С тех пор мы продолжаем работать с издателями и информационными агентствами, чтобы найти общее решение", - сказал представитель.

Продолжающиеся разногласия связаны с утверждениями о том, что Google отображает статьи, изображения и видео, созданные СМИ, в результатах поиска без соответствующей оплаты.

СМИ считают, что они имеют право на плату, если реклама отображается рядом с результатами поиска новостей.