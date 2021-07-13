Латвийское общество ресторанов просит министерства заранее подготовить план работы отрасли в осенне-зимний сезон

Как агентству LETA заявили в ЛОР, в интересах всего общества создать такую систему поддержки, которая будет содействовать предпринимательской деятельности, а не простою, и одним из таких инструментов является снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), которое в целях поддержки предпринимателей ввели уже 20 стран Европейского союза.

Как заявил президент общества Янис Ензис, предприниматели опасаются, что осенью, если ухудшится эпидемиологическая ситуация, в отрасли гостеприимства вновь наступят "хаос и массовая волна банкротств".

"Отрасль считает, что ответственные министерства с учетом последних научных исследований и эпидемиологической ситуации в Латвии и Европе, рекомендаций экспертов Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов должны незамедлительно разработать ясный план работы отрасли по крайней мере на ближайшие шесть месяцев.

Ранее долго обсуждавшийся, совместно разработанный и утвержденный правительством "принцип светофора", к сожалению, так никогда и не был реализован, так как внезапно был заменен на сложно реализуемый "принцип коридоров"", - отметил руководитель ЛОР.

В письме министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу и министру экономики Янису Витенбергсу ЛОР выражает готовность участвовать в разработке такого плана и подчеркивает, что необходимо создать механизм, который быстро и точно применим в обоих направлениях, предусматривая ограничения и обеспечивая поддержку при ухудшении эпидемиологической ситуации и отмену ограничений и полноценную работу, если заболеваемость Covid-19 значительно снижается.

Также общество считает, что необходимо пересмотреть виды поддержки, так как краткосрочные решения, например, пособия за простой, не решают проблем.

По словам Ензиса, в интересах и отрасли, и государства - создать такую систему поддержки, которая будет способствовать предпринимательской деятельности, а не простою.

"Одним из таких инструментов является применение сниженной ставки НДС в отрасли гостеприимства. Так государство могло бы поддержать предпринимателей, которые реально работают и честно платят налоги.

На наш взгляд, сниженный НДС даст тройной положительный эффект - будет содействовать бизнесу, снизит долю теневой экономики, обеспечит налоговые поступления в бюджет страны", - сказал президент общества.