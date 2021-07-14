"Алкоголизм - это семейная болезнь, выпивать может муж, но страдать будут все"

В самом начале отметим, что общество открыто к сотрудничеству, но придерживается конкретной политики, в которой важную роль играет анонимность - все имена, которые вы встретите в статье, изменены.
Сразу хочется сказать, что люди в группе дружелюбные, образованные, открытые и с безграничным чувством юмора. Они показали много книг про АА, которые распространяются и читаются группой, во время собрания участники постоянно шутили и при этом не отказывались говорить на тяжёлую тему.
"Пил, чтобы заглушить тягу". Виктор (33 года)
Впервые пришёл в группу в 2019 году. Он сразу осознал, что проблема с употреблением есть и её надо решать, но, по его словам, в отличие от многих, он "не успел всё растерять".
Было два толчка, которые заставили Виктора искать группу. Первый - об этом заговорила жена, начала ставить ультиматумы. Второй - он должен был выйти на государственную аттестационную комиссию и к докладу был готов, но за несколько дней до этого встретился с товарищем…С докладом он так и не вышел.
Он хотел и пытался привести себя в порядок своеобразным методом: "Пил, чтобы заглушить тягу". Повезло, что работодателю Виктор был нужен, поэтому работу из-за алкоголя он не потерял. Прийти в группу было сложно, но ещё сложнее - озвучить свою проблему перед другими, чужими людьми.
"Мне здесь предложили программу выздоровления, она изложена в книге Анонимные Алкоголики. Факт того, что я озвучил свою проблему, ни о чём не говорил, потому что внутри я не хотел отказываться от употребления. В группе я нашёл наставника, который был готов меня провести по программе".
Мужчина рассказывает, что на первых порах движение по программе дало результаты - пить он перестал. Но спустя семь месяцев он решил, что выздоровел, и нашёл причину, чтобы снова выпить. В результате его лишили водительских прав.
Виктор вернулся к программе, теперь уже чётко понимая, что у него алкоголизм и программа работает, просто он отступился от неё. "Спустя это время, сижу здесь, радостный, счастливый, довольный, не всегда, конечно… Не пил уже 7,5 месяцев. Сейчас я знаю, что можно прожить без алкоголя, можно быть трезвым, получить бесценный опыт, который дальше будет помогать как мне, так и другим. Программа даёт возможность не только избавиться от алкоголизма, но и вернуться к нормальной, полноценной жизни".
"В одиночку я справиться не мог". Станислав (38 лет)
Признать алкоголизм Станиславу было несложно, потому что у него есть и другая зависимость, и сначала с проблемой он обратился в реабилитационный центр. "Я пришёл к заключению, что хочу бросить, но не знаю как". В образе жизни, который он вёл, его всё устраивало, Станислав не употреблял каждый день, только по выходным. "Мне казалось это нормальным - все выпивали. Я тогда жил в Англии, мне нравилось там жить, потому что у меня было достаточно денег и возможностей, чтобы жить так, как я хочу".