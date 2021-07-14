Ср, 14.07.2021
Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи… Россия фактически была ограблена… Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

"Алкоголизм - это семейная болезнь, выпивать может муж, но страдать будут все"

  • Рассказывают члены группы анонимных алкоголиков в Даугавпилсе
ФОТО: chayka.lv/Рисунок Насти Гавриленко

Даугавпилсская группа анонимных алкоголиков (АА) "Возрождение" - это часть всемирного сообщества, которое объединяет одна цель - оставаться трезвыми и помочь другим прийти к этому. "Чайка" поговорила с членами группы АА в Даугавпилсе и хочет поделиться этими историями с вами.

В самом начале отметим, что общество открыто к сотрудничеству, но придерживается конкретной политики, в которой важную роль играет анонимность - все имена, которые вы встретите в статье, изменены.

Сразу хочется сказать, что люди в группе дружелюбные, образованные, открытые и с безграничным чувством юмора. Они показали много книг про АА, которые распространяются и читаются группой, во время собрания участники постоянно шутили и при этом не отказывались говорить на тяжёлую тему.

"Пил, чтобы заглушить тягу". Виктор (33 года)

Впервые пришёл в группу в 2019 году. Он сразу осознал, что проблема с употреблением есть и её надо решать, но, по его словам, в отличие от многих, он "не успел всё растерять".

Было два толчка, которые заставили Виктора искать группу. Первый - об этом заговорила жена, начала ставить ультиматумы. Второй - он должен был выйти на государственную аттестационную комиссию и к докладу был готов, но за несколько дней до этого встретился с товарищем…С докладом он так и не вышел.

Он хотел и пытался привести себя в порядок своеобразным методом: "Пил, чтобы заглушить тягу". Повезло, что работодателю Виктор был нужен, поэтому работу из-за алкоголя он не потерял. Прийти в группу было сложно, но ещё сложнее - озвучить свою проблему перед другими, чужими людьми.

"Мне здесь предложили программу выздоровления, она изложена в книге Анонимные Алкоголики. Факт того, что я озвучил свою проблему, ни о чём не говорил, потому что внутри я не хотел отказываться от употребления. В группе я нашёл наставника, который был готов меня провести по программе".

Мужчина рассказывает, что на первых порах движение по программе дало результаты - пить он перестал. Но спустя семь месяцев он решил, что выздоровел, и нашёл причину, чтобы снова выпить. В результате его лишили водительских прав.

Виктор вернулся к программе, теперь уже чётко понимая, что у него алкоголизм и программа работает, просто он отступился от неё. "Спустя это время, сижу здесь, радостный, счастливый, довольный, не всегда, конечно… Не пил уже 7,5 месяцев. Сейчас я знаю, что можно прожить без алкоголя, можно быть трезвым, получить бесценный опыт, который дальше будет помогать как мне, так и другим. Программа даёт возможность не только избавиться от алкоголизма, но и вернуться к нормальной, полноценной жизни".

"В одиночку я справиться не мог". Станислав (38 лет)

Признать алкоголизм Станиславу было несложно, потому что у него есть и другая зависимость, и сначала с проблемой он обратился в реабилитационный центр. "Я пришёл к заключению, что хочу бросить, но не знаю как". В образе жизни, который он вёл, его всё устраивало, Станислав не употреблял каждый день, только по выходным. "Мне казалось это нормальным - все выпивали. Я тогда жил в Англии, мне нравилось там жить, потому что у меня было достаточно денег и возможностей, чтобы жить так, как я хочу".

Станислав рассказывает, что спустя десять лет весёлой жизни, он решил, что больше так жить не хочет. "Я переехал в Лондон, бросил пить, курить, занялся спортом, нашёл новую работу - решил всё кардинально поменять. И здесь я впервые столкнулся с тем, что алкоголь и другие вещества не являются для меня проблемой, проблемой для меня является трезвость. Я не понимал, как жить трезвым". У Станислава возникли трудности в общении с людьми, он был наполнен страхом и постоянно испытывал какое-то недовольство, хотел спрятаться, чувствовал внутреннее одиночество. "Мне ничего не оставалось, как вернутся к употреблению, потому что тогда я чувствовал лёгкость, комфорт и жизнь опять начинала играть красками".

Уже в сообществе Станислав узнал, что у него ненормальная реакция на алкоголь, он не мог остановиться, когда выпивал. "У меня всегда включалась тяга. Ещё я здесь узнал, что потерял возможность контролировать, когда я буду пить или когда не буду. Я мог проснутся в пятницу утром и не хотел ничего употреблять, но к обеду или к вечеру в голове всё менялось".

Пять раз он пытался бросить пить и начать новую жизнь, но у него не получалось. "Я вернулся в Латвию и начал искать решение здесь. Я прошёл реабилитацию, она мне помогла, дала много знаний о том, что это серьёзное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание. Но проблему это не решило. Я признавал, что я зависимый, я алкоголик, что у меня есть необузданная тяга. Если я принимал решение не пить - я не мог этого сделать. В одиночку я справиться не мог".

Станислав говорит, что 12 шагов для выздоровления помогают ему устраивать свою жизнь. После 20 лет употребления это даётся нелегко, но результат уже есть. "Сейчас срок трезвости у меня - 7,5 месяцев. Учитывая, что я не мог оставаться чистым два дня, для меня это - неплохой результат. Начать выздоровление было непросто, я возвращался опять к употреблению, срывался несколько раз. Сейчас это не так. Я больше не убегаю в употребление. Я учусь жить по-новому".

Мужчина рассказывает, что здесь у него поменялся круг друзей, больше нет одиночества, с которым он просыпался раньше, он получил поддержку, увидел, что он не один такой. "После того, как я начал следовать 12 шагам, моя прошлая одержимость ушла, я до сих пор не знаю, как это работает. Я чувствую себя комфортно, удовлетворительно в той трезвости, которая есть у меня сейчас".

"Сейчас у меня есть инструменты, чтобы справляться с этим". Илона (38 лет)

Илона попробовала алкоголь в 13 лет - крёстная сказала, что лучше здесь, чем где-то в закоулках. Тогда ей совершенно не понравилось. До 32 лет она пила как "воскресный алкоголик". Могла выпить вина, отдохнуть с друзьями и после этого спокойно идти на работу. Женщина даже не заметила, как началась болезнь, начались тяги, треморы.

"Из родственников у меня пил дедушка и мамина сестра. С 2009 по 2012 год я жила в Англии и мне приходилось ухаживать за маминой сестрой, приходилось постоянно срываться в госпиталь, чтобы её спасать. Меня это сильно раздражало, но у меня не было такой сильной тяги, как у неё". Илона говорит, что выпивала, чтобы "заглушить" неприятные события, чтобы не чувствовать боль в отношениях. Она могла не пить по два-три месяца, а потом срывалась на несколько дней. "В этом и есть суть болезни, что я не знаю, когда я могу сорваться", - констатирует женщина.

У Илоны есть ребёнок, она понимала, что всё это происходит на его глазах, понимала, что разрушает не только свою жизнь, но и жизнь близких ей людей. "Я была в реабилитационном центре и там узнала об этой программе. Я приняла для себя решение следовать ей и никогда не оставлю эту программу и сообщество".

Илона рассказывает, что трезвая жизнь ей очень нравится, что когда она не пьёт, то полна энергии и сил, радуется тому, что что-то делает, развивается. "Как только ты начинаешь употребять - это неописуемое состояние, оно не приносит никакого удовольствия. Ты впадаешь в депрессию, ничего не делаешь, начинается вранье и отговорки. Очень трудно выйти из этого состояния".

Срывы происходят, когда Илона сталкивается с трудностями. "Последнее употребление у меня было перед экзаменами, я получала сертификат. Навалила на себя слишком много и нашла лёгкий путь выйти из ситуации - уйти в употребление".

В группе АА есть чёткие правила, которые помогают избегать таких стрессовых ситуаций. "Ты не должен быть голодным, должен быть выспавшимся, не должен себя перезагружать, потому что это триггеры, которые приводят к срывам. Но я очень рада, что я вернулась и вижу ребят вживую, тут. Если человек принимает для себя решение прийти сюда и изменить свою жизнь, у него может не получаться как у меня, но он уже никуда от этого не денется, другой жизни уже не увидит".

Илона уверена, что к прошлой жизни уже не вернётся, так как теперь знает, как с этим справиться. "В ту жизнь я больше не вернусь. Да, у меня есть срывы, но сейчас у меня есть инструменты, чтобы справляться с разными состояниями, и я могу проработать эти состояния, чтобы они не копились и не привели к употреблению".

"Алкоголь снова и снова всё разрушал". Василий (46 лет)

Василий просит всех, кто пьёт, задать себе вопрос: употребление яда полезно? Может ли быть полезным употребление наркотика, сильнодействующего яда, который убивает все наши внутренние органы? Убивает тело, сознание и душу?. Он из присутствующих провёл в группе больше всего времени, но его история ещё сложнее, чем у других.

"Я давал обещание на коленях жене, своему старшему ребёнку и самому себе после каждого употребления, но потом думал: "Ну я же одну рюмочку и всё". Алкоголизм - это семейная болезнь, выпивать может муж, но страдать будут все - и жена, и дети. В 43 года мне нужно было умереть, чтобы понять, что всё, что я о себе знал, было неправдой"…

У Василия серьёзные проблемы со здоровьем. Он перенёс 17 операций, имеет вторую группу инвалидности. Говорит, что в то, что он сейчас ходит, вообще трудно поверить. Алкоголем он пытался заглушить боль и страдания, но это только усугубляло его проблемы. "У меня был бизнес, карьерный рост, но когда вещество попадало в кровь, всё это становилось неважным. Мой разум постоянно меня обманывал, я не пил - жизнь налаживалась, появлялись новые отношения, работа, но алкоголь снова всё разрушал".

Василий сам нашёл себе наставника, который помог ему следовать по программе, и тогда, по его словам, даже врачи удивились, что все болезни начали отступать. "На сегодняшний день я не принимаю ни алкоголь, ни таблетки, ни другие вещества, которые изменяют сознание. Сегодня я хожу пешком, работаю, занимаюсь спортом. "Возрождение" - это то, как я живу, это жизнь на совершенно новых ценностях, принципах".

Единственное условие для вступление в группу АА - это желание бросить пить.

Контакты "Возрождения" в Даугавпилсе:

Адрес: улица Маза Дарза, 1.

Время собраний: с 19:00 до 21:00 каждую среду и субботу.

Телефон: +371 25874819

Электронная почта: d-pils-aa@inbox.lv

Контакты АА и информацию о собраниях в других городах Латвии найдёте здесь. А здесь читайте материал о том, как проходят встречи в группах АА и о программе, которая помогает им справиться со своими проблемами.

НАВЕРХ
Back