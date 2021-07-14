"Алкоголизм - это семейная болезнь, выпивать может муж, но страдать будут все"

Станислав рассказывает, что спустя десять лет весёлой жизни, он решил, что больше так жить не хочет. "Я переехал в Лондон, бросил пить, курить, занялся спортом, нашёл новую работу - решил всё кардинально поменять. И здесь я впервые столкнулся с тем, что алкоголь и другие вещества не являются для меня проблемой, проблемой для меня является трезвость. Я не понимал, как жить трезвым". У Станислава возникли трудности в общении с людьми, он был наполнен страхом и постоянно испытывал какое-то недовольство, хотел спрятаться, чувствовал внутреннее одиночество. "Мне ничего не оставалось, как вернутся к употреблению, потому что тогда я чувствовал лёгкость, комфорт и жизнь опять начинала играть красками".

Уже в сообществе Станислав узнал, что у него ненормальная реакция на алкоголь, он не мог остановиться, когда выпивал. "У меня всегда включалась тяга. Ещё я здесь узнал, что потерял возможность контролировать, когда я буду пить или когда не буду. Я мог проснутся в пятницу утром и не хотел ничего употреблять, но к обеду или к вечеру в голове всё менялось".

Пять раз он пытался бросить пить и начать новую жизнь, но у него не получалось. "Я вернулся в Латвию и начал искать решение здесь. Я прошёл реабилитацию, она мне помогла, дала много знаний о том, что это серьёзное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание. Но проблему это не решило. Я признавал, что я зависимый, я алкоголик, что у меня есть необузданная тяга. Если я принимал решение не пить - я не мог этого сделать. В одиночку я справиться не мог".

Станислав говорит, что 12 шагов для выздоровления помогают ему устраивать свою жизнь. После 20 лет употребления это даётся нелегко, но результат уже есть. "Сейчас срок трезвости у меня - 7,5 месяцев. Учитывая, что я не мог оставаться чистым два дня, для меня это - неплохой результат. Начать выздоровление было непросто, я возвращался опять к употреблению, срывался несколько раз. Сейчас это не так. Я больше не убегаю в употребление. Я учусь жить по-новому".

Мужчина рассказывает, что здесь у него поменялся круг друзей, больше нет одиночества, с которым он просыпался раньше, он получил поддержку, увидел, что он не один такой. "После того, как я начал следовать 12 шагам, моя прошлая одержимость ушла, я до сих пор не знаю, как это работает. Я чувствую себя комфортно, удовлетворительно в той трезвости, которая есть у меня сейчас".

"Сейчас у меня есть инструменты, чтобы справляться с этим". Илона (38 лет)