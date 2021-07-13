Проблемы оперативного транспорта, вызванные столбиками на улицах Риги, обещают решить

Ципуле подчеркнула, что впервые руководство Рижской думы пригласило ее на встречу, чтобы обсудить текущие проблемы и договориться о сотрудничестве, чтобы их предотвратить.

И Кирсис, и глава NMPD объяснили, что отныне представители NMPD будут участвовать в еженедельных рабочих встречах в Департаменте сообщения Рижской думы, где на экспертном уровне будет проводиться обсуждение вопросов повышения безопасности в транспортной системе Риги.

Ципуле отметила, что в ближайшие несколько месяцев NMPD будет собирать предоставленную сотрудниками информацию о транспортных проблемах, вызванных столбиками, установленными на улицах Риги. Эта информация будет передана экспертам Рижской думы, и совместно будет решаться, как их предотвратить.

Она отрицает, что столбики в настоящее время создают настолько серьезные проблемы, что NMPD не может вовремя приехать на вызов к людям, чья жизнь находится в опасности. В случаях, когда на карту поставлена ​​человеческая жизнь, на вызов отправляется более одной бригады NMPD, поэтому, если одна бригада опаздывает, другая может прибыть раньше.

Кирсис также указал, что NMPD имеет право переезжать столбики в таких ситуациях, чтобы спасти человеческую жизнь.

Одним из пунктов, о котором была получена информация от водителей и врачей оперативного транспорта NMPD, является улица Бруниниеку, где муниципалитетом были приняты меры по снижению интенсивности дорожного движения.

Ципуле признала, что изначально эмоции преобладали, но по мере того, как водители привыкнут к новой ситуации, будет легче находить решения. Подобные ситуации могут складываться не только в Риге, но и повсюду, где ремонтируются дороги и меняется организация движения.

Кирсис признал, что при планировании мер по снижению интенсивности дорожного движения следовало обсудить и ситуацию с NMPD, но этого не произошло. Таким образом, эта ситуация в настоящее время исправляется, и NMPD будет услышана и будут учтены рекомендации специалистов службы о том, как облегчить движение оперативного транспорта.

Кирсис подчеркнул, что меры по снижению интенсивности дорожного движения повышают безопасность движения и сокращают количество аварий на этих улицах. Это также выгодно для NMPD, которая получает меньше звонков, добавил он.

LETA уже сообщала, что сегодня состоялись переговоры между Рижской думой и руководством NMPD о повышении безопасности в транспортной системе столицы.