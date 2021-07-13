Проблемы оперативного транспорта, вызванные столбиками на улицах Риги, обещают решить

Ципуле подчеркнула, что впервые руководство Рижской думы пригласило ее на встречу, чтобы обсудить текущие проблемы и договориться о сотрудничестве, чтобы их предотвратить.
И Кирсис, и глава NMPD объяснили, что отныне представители NMPD будут участвовать в еженедельных рабочих встречах в Департаменте сообщения Рижской думы, где на экспертном уровне будет проводиться обсуждение вопросов повышения безопасности в транспортной системе Риги.
Ципуле отметила, что в ближайшие несколько месяцев NMPD будет собирать предоставленную сотрудниками информацию о транспортных проблемах, вызванных столбиками, установленными на улицах Риги. Эта информация будет передана экспертам Рижской думы, и совместно будет решаться, как их предотвратить.
Она отрицает, что столбики в настоящее время создают настолько серьезные проблемы, что NMPD не может вовремя приехать на вызов к людям, чья жизнь находится в опасности. В случаях, когда на карту поставлена человеческая жизнь, на вызов отправляется более одной бригады NMPD, поэтому, если одна бригада опаздывает, другая может прибыть раньше.
Кирсис также указал, что NMPD имеет право переезжать столбики в таких ситуациях, чтобы спасти человеческую жизнь.
Одним из пунктов, о котором была получена информация от водителей и врачей оперативного транспорта NMPD, является улица Бруниниеку, где муниципалитетом были приняты меры по снижению интенсивности дорожного движения.
Ципуле признала, что изначально эмоции преобладали, но по мере того, как водители привыкнут к новой ситуации, будет легче находить решения. Подобные ситуации могут складываться не только в Риге, но и повсюду, где ремонтируются дороги и меняется организация движения.
Кирсис признал, что при планировании мер по снижению интенсивности дорожного движения следовало обсудить и ситуацию с NMPD, но этого не произошло. Таким образом, эта ситуация в настоящее время исправляется, и NMPD будет услышана и будут учтены рекомендации специалистов службы о том, как облегчить движение оперативного транспорта.
Кирсис подчеркнул, что меры по снижению интенсивности дорожного движения повышают безопасность движения и сокращают количество аварий на этих улицах. Это также выгодно для NMPD, которая получает меньше звонков, добавил он.
LETA уже сообщала, что сегодня состоялись переговоры между Рижской думой и руководством NMPD о повышении безопасности в транспортной системе столицы.
Галерея: Столбики на улицах Риги