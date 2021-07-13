EMA: вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech могут быть связаны с очень редкими случаями миокардита и перикардита

Как уведомило LETA Государственное агентство лекарственных средств (ZVA), Комитет по безопасности рекомендует включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов этих вакцин и включить предупреждение для информирования медицинских работников и тех, кто использует эти вакцины.

ZVA объясняет, что миокардит и перикардит являются воспалительными заболеваниями сердца, симптомы которых могут различаться, но часто включают одышку, сильное сердцебиение, которое может быть нерегулярным, и боль в груди.

Придя к такому выводу, Комитет по безопасности принял во внимание все имеющиеся в настоящее время доказательства.

Они включали углубленный анализ 145 случаев миокардита в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) у лиц, получавших Pfizer/BioNTech, и в 19 случаях у людей, получавших Moderna.

Из них четыре случая миокардита были выявлены в Латвии после получения вакцины Pfizer/BioNTech и один - после получения Moderna, по которым были представлены отчеты о побочных реакциях.

К 11 июля в Латвии было введено 660 790 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 210 689 доз вакцины Moderna.

Комитет по безопасности также рассмотрел сообщения о 138 случаях перикардита после получения Pfizer/BioNTech и 19 случаях после получения Moderna. К 31 мая 2021 года в ЕЭЗ было введено примерно 177 миллионов доз Pfizer/BioNTech и 20 миллионов доз Moderna. Латвийское агентство лекарств не получало отдельных сообщений о перикардите в Латвии.

Кроме того, Комитет по безопасности также рассмотрел сообщения о таких случаях во всем мире.

Комитет по безопасности пришел к выводу, что эти события произошли в основном в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и у более молодых мужчин. Пять случаев, выявленных в ЕЭЗ, закончились смертельным исходом. Были получены сообщения о лицах пожилого возраста или сопутствующих заболеваниях. Имеющиеся данные позволяют предположить, что миокардит и перикардит являются типичными после вакцинации и что состояние пациента улучшается при уменьшении физической нагрузки или лечении.

Медицинские работники должны следить за симптомами миокардита и перикардита и информировать реципиентов вакцины о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов, указывающих на миокардит или перикардит. Эти симптомы включают одышку, сильное сердцебиение, которое может быть нерегулярным, и боль в груди.

Медицинские работники должны следовать соответствующим рекомендациям по диагностике и лечению этих заболеваний и консультироваться с такими профессионалами, как кардиологи.

В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи между миокардитом и перикардитом с двумя другими вакцинами против Covid-19, а именно с вакцинами, производимыми компаниями Johnson&Johnson и AstraZeneca. Комитет по безопасности попросил эти компании предоставить дополнительные данные.

EMA подтверждает, что преимущества вакцин против Covid-19 по-прежнему перевешивают их риски, учитывая риск заражения Covid-19 и связанных с ним осложнений, а также научные доказательства того, что вакцины могут снизить смертность от Covid-19 и количество госпитализаций.

ZVA напоминает, что до сих пор в Латвии не подтвержден ни один случай смерти, связанный с вакциной против Covid-19.

ZVA объясняет, что шансы на развитие этих заболеваний очень низки, но население должно быть проинформировано об их симптомах, чтобы при необходимости получить своевременное лечение, которое будет способствовать выздоровлению и поможет избежать осложнений.

Если после вакцинации появляются какие-либо соответствующие симптомы, такие как одышка, сильное сердцебиение, которое может быть нерегулярным, или боль в груди, вам немедленно обратиться к врачу.