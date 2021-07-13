В Каугури утонул семилетний ребенок

Несчастный случай произошел вчера, 13 июля, около 18:30 вечера.

"Мы все поняли, что что-то не так, потому что стояло много машин - скорая помощь, спасатели, пожарная машина с дополнительной лодкой. Никто ничего не знал. Люди насторожились, конечно. Но не было понятно, что происходит", - рассказала Валерия Овсяник, свидетельница произошедшего.

Оказалось, что в море тонули двое братьев ( 9 лет и 7 лет). Старшего успели вынести на берег очевидцы. Второго спасти не успели, хотя к тому моменту на его поиски отправились и спасатели.

Место происшествия на пляже в Каугури находится всего в сотне метров от спасательной станции. Работу спасателей затруднял тот факт, что ребенок уже какое-то время находился под водой, поэтому сразу обнаружить его не удалось.

Поиски мальчика заняли около семи минут.

"Были довольно большие волны. И учитывая, что его могло прибить ближе к берегу, спасатели обыскали довольно обширную территорию. Но, к сожалению, быстро найти его не удалось. В итоге мальчика вынесло на берег без признаков жизни", - рассказал Русскому вещанию LTV7 Эдий Пиварунс, глава Юрмальской спасательной службы.

На пляже уже прибыла бригада медиков, которая сразу приступила к реанимации ребенка.

"Реанимационные мероприятия продолжались более получаса. Но к сожалению, вернуть жизнь в маленькое тело уже было невозможно", - пояснила Арита Фреймане, представитель Службы неотложной медицинской помощи.

Как отметил Пиварунс, мальчики купались без присмотра родителей, они начали искать детей, когда другие посетители пляжа заметили, что ребёнок ушел под воду.

"Я думаю, что это была мама. У нее были, может, два ребенка, может, один. Она сидела на коленях. Она, наверное, молилась. Я могу ей только посочувствовать. Искренние ей мои соболезнования. Не представляю, как это можно пережить", - рассказала очевидец.

"Фактически, нет особых признаков того, как человек тонет. Потому что тонут тихо. И заметить это может только тот, кто находится рядом. И даже в пятнадцати - двадцати метрах этого можно не увидеть. Это лишь момент - один раз захлебнулся, второй. И это никогда не происходит громко", - подчеркнул Пиварунс.