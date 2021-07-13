В Каугури утонул семилетний ребенок
В Юрмале, в Каугури, утонул семилетний ребенок. Он купался всего в 130 метрах от спасательной станции, сообщает Русское вещание LTV7.
В Юрмале, в Каугури, утонул семилетний ребенок. Он купался всего в 130 метрах от спасательной станции, сообщает Русское вещание LTV7.
Несчастный случай произошел вчера, 13 июля, около 18:30 вечера.
"Мы все поняли, что что-то не так, потому что стояло много машин - скорая помощь, спасатели, пожарная машина с дополнительной лодкой. Никто ничего не знал. Люди насторожились, конечно. Но не было понятно, что происходит", - рассказала Валерия Овсяник, свидетельница произошедшего.
Оказалось, что в море тонули двое братьев ( 9 лет и 7 лет). Старшего успели вынести на берег очевидцы. Второго спасти не успели, хотя к тому моменту на его поиски отправились и спасатели.
Место происшествия на пляже в Каугури находится всего в сотне метров от спасательной станции. Работу спасателей затруднял тот факт, что ребенок уже какое-то время находился под водой, поэтому сразу обнаружить его не удалось.
Поиски мальчика заняли около семи минут.
"Были довольно большие волны. И учитывая, что его могло прибить ближе к берегу, спасатели обыскали довольно обширную территорию. Но, к сожалению, быстро найти его не удалось. В итоге мальчика вынесло на берег без признаков жизни", - рассказал Русскому вещанию LTV7 Эдий Пиварунс, глава Юрмальской спасательной службы.
На пляже уже прибыла бригада медиков, которая сразу приступила к реанимации ребенка.
Как отметил Пиварунс, мальчики купались без присмотра родителей, они начали искать детей, когда другие посетители пляжа заметили, что ребёнок ушел под воду.
"Я думаю, что это была мама. У нее были, может, два ребенка, может, один. Она сидела на коленях. Она, наверное, молилась. Я могу ей только посочувствовать. Искренние ей мои соболезнования. Не представляю, как это можно пережить", - рассказала очевидец.
"Фактически, нет особых признаков того, как человек тонет. Потому что тонут тихо. И заметить это может только тот, кто находится рядом. И даже в пятнадцати - двадцати метрах этого можно не увидеть. Это лишь момент - один раз захлебнулся, второй. И это никогда не происходит громко", - подчеркнул Пиварунс.
Видео: Сюжет передачи Русское вещание LTV7