Пруд и озеро: за сутки в водоемах Латвии найдены двое утонувших
Вчера, 13 июля, спасатели нашли в водоемах Латвии двух утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера, 13 июля, спасатели нашли в водоемах Латвии двух утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Тело одного человека найдено в пруду в Иецавской волости Бауского края, другого - в озере в Балгалской волости Талсинского края.
Также вчера около трех часов дня VUGD получила сообщение, что в Даугаве в районе Лиелварде перевернулась лодка с пятью людьми на борту. Помощь прибывших спасателей не потребовалась, так как очевидцы на своих лодках доставили людей на берег, где те были переданы работникам муниципальной полиции.