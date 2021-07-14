Ср, 14.07.2021
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Пруд и озеро: за сутки в водоемах Латвии найдены двое утонувших

ФОТО: Pexels

Вчера, 13 июля, спасатели нашли в водоемах Латвии двух утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Тело одного человека найдено в пруду в Иецавской волости Бауского края, другого - в озере в Балгалской волости Талсинского края.

Также вчера около трех часов дня VUGD получила сообщение, что в Даугаве в районе Лиелварде перевернулась лодка с пятью людьми на борту. Помощь прибывших спасателей не потребовалась, так как очевидцы на своих лодках доставили людей на берег, где те были переданы работникам муниципальной полиции.

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