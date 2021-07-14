Пруд и озеро: за сутки в водоемах Латвии найдены двое утонувших

Тело одного человека найдено в пруду в Иецавской волости Бауского края, другого - в озере в Балгалской волости Талсинского края.

Также вчера около трех часов дня VUGD получила сообщение, что в Даугаве в районе Лиелварде перевернулась лодка с пятью людьми на борту. Помощь прибывших спасателей не потребовалась, так как очевидцы на своих лодках доставили людей на берег, где те были переданы работникам муниципальной полиции.