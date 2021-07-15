Суд одобрил принудительную госпитализацию соратницы Навального перед выборами

Еще в апреле соратница Навального анонсировала свое участие в выборах в горсовет Мурманска, после чего в ее подъезде, как она рассказывала, стали появляться листовки с угрозами.
Мурманские сторонники Навального весной сообщали о том, что на помещение их штаба напали неизвестные и залили дверь монтажной пеной. Кроме того, они заявляли, что в окна штаба стреляли.
В мае Грудина сообщила, что неизвестный поджег ее почтовый ящик. Телеканал НТВ показывал сюжет, в котором соратница Навального была представлена в негативном свете.
Госпитализация поставит под угрозу ее избирательную кампанию, уверена Грудина. Из коронавирусной больницы, по ее словам, невозможно подать на регистрацию в избирком подписанные нотариусом документы. Впрочем, закон об основных гарантиях избирательных прав позволяет заверить подпись администрации больницы.
Принудительная отправка в больницу - не все, что грозит Грудиной. Она стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ). В пресс-релизе МВД отмечалось, что Грудина, зная о положительном тесте на коронавирус, вышла из дома и посетила общественные места, где "контактировала с неопределенным количеством лиц, тем самым создала реальную угрозу массового заболевания людей".
"Были кампании по запугиванию, очернению, и вот меня решили нейтрализовать "санитарным делом", - говорила Грудина Би-би-си. - Меры пресечения могут быть разные - и домашний арест, и запрет определенных действий. В любом случае, я постоянно буду должна приходить, отмечаться... Делают все, чтобы меня измотать и закрыть мне рот как региональному политику".
9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете штабов Навального. Соратники Навального еще раньше были вынуждены прекратить деятельность его структур. Часть из них покинула Россию, часть осталась и пытается принимать участие в выборах.