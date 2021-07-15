Суд одобрил принудительную госпитализацию соратницы Навального перед выборами

"Срок госпитализации - до получения отрицательного теста на коронавирус. Решение суда подлежит исполнению с момента оглашения", - сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Грудину в суде защищал адвокат "Агоры" Владислав Жейнов.

После суда Грудина стало плохо, сообщила в телеграм-канале ее помощница Наталья Заморская: "У нее начались проблемы с сердцем, она не смогла идти сама и потеряла сознание. После начались судороги и я вызвала "скорую". Пока у врачей нет никакого прогноза, состояние стабильное, но ее забирают в больницу". "Сейчас она едет в обычную больницу, где ей, надеюсь, окажут помощь", - добавила она.

Иск Роспотребнадзора

Исковое заявление о принудительной госпитализации подала главный санитарный врач по Мурманской области Елена Лукичева, которая руководит региональным управлением Роспотребнадзора.

У соратницы Навального есть справка центра молекулярной диагностики о том, что сейчас она не болеет коронавирусом. Эти результаты разошлись с тестом Роспотребнадзора.

"Я, будучи здоровым человеком, должна буду отправиться в ковидарий. Нет никакой гарантии, что я там не заболею каким-то другим штаммом, не будет каких-то осложнений и я там не умру, - заявила Грудина после суда. - Другой человек, который нуждается в госпитализации, будет обделен".

Грудина уверена, что цель принудительной госпитализации - помешать ей баллотироваться в горсовет Мурманска. По ее словам, она готова была к такому решению суда. "Я как законопослушный гражданин уже приготовилась ложиться в ковидный госпиталь. Собрала чемоданчик уже и жду, когда за мной придут", - сказала активистка "Открытым медиа".

Об угрозе принудительной госпитализации Грудина заявила еще 9 июля. Она говорила, что к ней домой пришла полиция и сотрудники Роспотребнадзора.

Что с коронавирусом

В июне она действительно переболела коронавирусом. 19 июня у нее поднялась температура, 25 июня ее посетил врач из поликлиники, а 27 июня она получила смс о положительном результате ПЦР-теста.

В сообщении предписывалось соблюдать 14-дневную изоляцию "со дня контакта", но кто был ее коронавирусным контактом и когда этот контакт случился, Грудина не знала. По ее словам, она отсчитала 14 дней с начала симптомов - и вышла на улицу, когда уже хорошо себя чувствовала. 5 июля она раздавала листовки в свою поддержку, написал местный сайт "Северпост".