Литва ужесточила борьбу против нелегальной миграции

Власти Литвы в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу внесли изменения в миграционное законодательство страны. Как сообщает агентство dpa, новые правила, принятые литовским парламентом поздним вечером во вторник, 13 июля, ускорят рассмотрение ходатайств об убежище, поданных иностранцами. Кроме того, ограничены возможности передвижения беженцев, незаконно пересекших границу, по территории Литвы а также некоторые другие права нелегальных мигрантов.

Ряд правозащитных организаций Литвы раскритиковали эти изменения, но правительство настаивало на их введении, чтобы взять под контроль напряженную ситуацию на границе с Беларусью. Ранее литовские власти ввели в пограничном регионе режим чрезвычайного положения, чтобы быстрее реагировать на ситуацию.

Вильнюс считает действия Минска "гибридной агрессией"

Непризнанный белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границе для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более 1700 нелегальных мигранта - в 20 раз больше, чем в 2020-м году. Только за последние сутки границу пытались пересечь 56 беженцев.