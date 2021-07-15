Жители деревни в России попросили Меркель помочь отремонтировать дорогу: власти Германии ответили

Ответ жителям деревни прислала представитель властей ФРГ Надин Вахтер, сообщила изданию "Сибирь. Реалии" депутат Троицкого сельского поселения, инициатор обращения Ирина Дроздова.

Представитель немецких властей ответила, что Ангела Меркель "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации.

Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в письме Надин Вахтер, которое цитирует издание.

В своем обращении, которое было записано в июне, жители деревни рассказали, что Верхний Карбуш на рубеже XIX и XX веков основали русские немцы. Авторы обращения пожаловались, что самую старую и главную дорогу в деревне никогда не асфальтировали. Жители обращались к разным чиновникам и в правительство России, но дорогу так и не заасфальтировали.