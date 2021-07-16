Как жыве Беларусь? ⟩ "Мерзопакостных" журналистов и активистов зачищают и изгоняют из страны

На этой неделе репрессии приобрели просто массовый характер: шерстили всех, кто позволял себе хоть слово вякнуть в публичном пространстве поперек "генеральной линии партии": начиная от оппозиционных чатов, которых по умолчанию приравнивали к экстремистским и заканчивая независимыми СМИ и правозащитными центрами.

И, как водится, обосновали это вескими аргументами.

"Нет никаких независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства - Республики Беларусь, зависимы от других государств. Они формируют свою информационную политику за деньги и под указания тех, кто не хочет сделать нашей стране лучше.

Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. И мы как орган госуправления должны привести в соответствие с нашим законодательством деятельность так называемых независимых, по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы, глаза и уши белорусских граждан", - цитирует Deutsche Welle министра информации Владимира Перцова.

А заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире госканала "Беларусь 1" выразился еще более откровенно и емко: "В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц".

И в минувшую среду "радикалов" вычищали по полной программе. Как сообщает Zerkalo.io, силовики провели массовые обыски как минимум в десятке офисов правозащитных и общественных организаций. Среди них - ПЦ "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Центра экономических исследований BEROC и т.д. и т.п. Немецкая волна сообщает, что проведены свыше 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов, 20 человек были задержаны или доставлены на допрос. В четверг визиты вежливости были продолжены. Zerkalo.io перечислило целый список НКО, в которые явились силовики.

"Происходит уничтожение гражданского общества в ответ на санкции, как и обещано" – заявил Deutsche Welle политолог Артем Шрайбман, - "Это будет продолжаться или пока они не уничтожат всех, кого хотят уничтожить, или пока им не будет приказа Лукашенко остановиться. Мест в тюрьмах хватает, поэтому, к сожалению, предстоит полное уничтожение всего, что система считает вражеским. Еще один вариант окончания репрессий — сопротивление гражданского общества. Но его пока в Беларуси представить сложно".

"Будут ликвидированы не только НКО, но и политические структуры. Но основная цель - это уничтожение политической, культурной и национальной (контр) элиты в Беларуси. Элиты, которая производит альтернативные идеи, смыслы и образы. Это ядро пассионарного движения в Беларуси", - цитирует Deutsche Welle главу варшавского Центра политического анализа Павла Усова.

Спецоперация силовиков вызвала возмущение в евроструктурах. "Режим Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, предпринимает решительную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда, наглое нарушение прав и свобод человека будет иметь последствия", - написал в микроблоге Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Однако судя по глумлению в проправительственном Telegram-канале "Желтые сливы" – это еще не конец и черный воронок с компетентными товарищами навестит еще многих инакомыслящих: канал даже указал, кто на очереди. Недаром некоторые оппозиционно мыслящие граждане в спешном порядке покинули страну. Например, вчера появилась информация, что редакция борисовского негосударственного информационного портала Еx-press.by вынужденно покинула Беларусь: "ради безопасности и сохранения проекта". А оппозиционный Telegram-канал "Беларусь головного мозга" анонсировал сбор средств на экстренную релокацию активистов, которым требуется срочно выехать с родины.

Закручивание гаек

Вчера же президент страны подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает БЕЛТА.

Дело в том, что нормативной акте было указано, что основанием для введения ЧП (помимо стихийных бедствий и катастроф) является "наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства". Однако не было четкого определения, что же такое беспорядки.

Теперь, пишет БЕЛТА, уточнено, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Также в документе уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении ЧП. Среди них: приостановление выпуска и распространение продукции СМИ (включая иностранные), установление особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

При этом законом расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций. "Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований", - пишет БЕЛТА.

Telegram-канал "Желтые сливы", который, по неофициальной информации, курируют пропагандисты из силовых ведомств, комментируя этот документ, радостно пообещал "возгорание пуканов".

Мерзопакостные НКО

Сами власти тем временем занимаются активной идеологической работой, дабы в глазах народа все это выглядело не произволом силовиков против свободы и демократии, а защитой интересов страны от враждебных сил, выпестованных зарубежными спецслужбами.

Как водится, по каналу ОНТ показали очередной сериал по мотивам недавно разоблаченных "спящих террористических ячеек", намеренных, как пишет агентство БЕЛТА, "бить, поджигать, убивать".

А яркой иллюстрацией всего беспредела, который творят враждебные силы на территории страны, стало забрасывание коктейлями Молотова дома депутата и заместителя председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олега Гайдукевича, о чем политик в минувшие выходные сообщил в Telegram-канале.

Отметим, что по странному стечению обстоятельств, все громкие дела, связанные с разоблачениями всевозможных заговорщиков и террористов, происходят аккурат в преддверии очередной встречи А. Г. Лукашенко и В. В. Путина. Заранее это не сообщалось, однако во вторник проправительственный Telegram-канал "Пул Первого" уведомил подписчиков, что "борт номер 1" уже стоит под парами и "первый" направляется в Северную Пальмиру на встречу на высшем уровне.

Отметим, что это уже четвертая встреча с начала года, которая продолжалась более пяти часов.

О ее подробностях практического характера медиа сообщают скупо и в общих чертах: обсуждались экономические вопросы двустороннего сотрудничества и противодействия давлению Запада. "Лидеры стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России. Стороны также пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года", - пишут Известия.

Но зато тема террористических поползновений враждебных сил в официальных сообщениях проходит красной нитью. "Главное - это безопасность наших государств", - цитирует пресс-служба А. Г. Лукашенко содержание его беседы с российским президентом. Глава Беларуси заявил, что противники власти перешли к индивидуальному террору - это стало следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси. "Они перешли к индивидуальному террору. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", - рассказал белорусский лидер.

"Думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, рассказал президент, в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ и прочих мерзопакостных организаций. "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, - сказал белорусский лидер. - Эти мерзопакостные 1,5 тысяч НКО… Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты".

"Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", - подытожил Александр Лукашенко.

А они все лезут и лезут

Тем временем миграционный кризис набирает обороты. Несмотря на то, что литовская сторона попыталась опутать часть границы с Беларусью колючей проволокой, а агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) обещает поддержку и, как пишет немецкая волна, "направит дополнительное число пограничников, патрульные машины и специально обученных офицеров для собеседований с мигрантами и разоблачения преступных сетей", поток жаждущих осесть в цитадели демократии, не иссякает. В сутки отлавливают по 60 и более человек.

Как пишет Naviny.online, в целом на границе с Беларусью в этом году литовцами было задержано более 1 795 мигрантов, что в 22 раза больше, чем в прошлом году.

Литовский портал LRT, проведя совместное с белорусскими и иракскими коллегами расследование, выяснил, что цена поездки до литовской границы от 6000 до 15000 долларов: "режим Александра Лукашенко зарабатывает не только на миграционных визах, поселении в гостиницы Минска, перевозках, но и на залогах, собираемых иракскими туристическими агентствами. Такой залог для одного гражданина Ирака, желающего лететь в Беларусь, стоит 3000 долларов и остается в кармане режима, если человек не вернется в Ирак". Издание пишет, что "путь в Европу через Беларусь – легальный, так как едут по туристическим визам. Визы и билеты обеспечивает сеть иракских и белорусских туроператоров".

Сейм Литвы признал рост нелегальной миграции со стороны Беларуси проявлением гибридной агрессии и принял резолюцию о противодействии ей.

В том числе Литва предложила ЕС три варианта санкций против Беларуси, инициировавшей миграционной кризис: вопрос обсуждался на встрече глав МИД стран - членов ЕС. Как пишет "Белорусский партизан", со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, было предложено три варианта мер: ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов.

Кроме того, Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис, вызванный наплывом в республику с территории соседней Беларуси нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, - сообщает ТАСС.