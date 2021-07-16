Как жыве Беларусь? ⟩ "Мерзопакостных" журналистов и активистов зачищают и изгоняют из страны

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Зачем власти гнобят СМИ и правозащитников? Можно ли мирным путем разрулить миграционный кризис? Почему все бесчинства террористов происходят как раз накануне переговоров лидеров двух держав? Что обсуждали Лукашенко и Путин во время внеочередной встречи?
Неделя в Беларуси прошла под эгидой жесточайших репрессий – под видом зачистки и борьбы с пособниками терроризма, власти прижучили журналистов и общественные организации в невиданных доселе масштабах. А тем временем беженцы через белорусско-литовскую границу все лезут и лезут, вынуждая Евросоюз искать кардинальные пути решения миграционного кризиса.
Зачистили радикалов
То, что в Беларуси журналистам и НКО живется, как на пороховой бочке, ни для кого не секрет. И недавняя история со старейшим альтернативным порталом страны Tut.by, который власти разгромили подчистую, заблокировав, заподозрив в экстремизме и арестовав сотрудников, тому подтверждение. Но, оказывается, это все были только цветочки. На прошлой неделе силовики размяли мускулы, нагрянув с обысками в редакции Наша Нива, Orsha.eu, Intex-press, Onliner.by и ряд других изданий. Были задержаны не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов, пишет Naviny.online. Многих потом отпустили, но четыре сотрудника "Нашей нивы" остались за решеткой.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что с начала этого года в стране было задержано 87 журналистов и сотрудников СМИ, из которых 29 в настоящий момент находятся в неволе. И судя по последним событиям, эта цифра явно возрастет.
На этой неделе репрессии приобрели просто массовый характер: шерстили всех, кто позволял себе хоть слово вякнуть в публичном пространстве поперек "генеральной линии партии": начиная от оппозиционных чатов, которых по умолчанию приравнивали к экстремистским и заканчивая независимыми СМИ и правозащитными центрами.
И, как водится, обосновали это вескими аргументами.
"Нет никаких независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства - Республики Беларусь, зависимы от других государств. Они формируют свою информационную политику за деньги и под указания тех, кто не хочет сделать нашей стране лучше.
Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. И мы как орган госуправления должны привести в соответствие с нашим законодательством деятельность так называемых независимых, по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы, глаза и уши белорусских граждан", - цитирует Deutsche Welle министра информации Владимира Перцова.
А заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире госканала "Беларусь 1" выразился еще более откровенно и емко: "В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц".
И в минувшую среду "радикалов" вычищали по полной программе. Как сообщает Zerkalo.io, силовики провели массовые обыски как минимум в десятке офисов правозащитных и общественных организаций. Среди них - ПЦ "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Центра экономических исследований BEROC и т.д. и т.п. Немецкая волна сообщает, что проведены свыше 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов, 20 человек были задержаны или доставлены на допрос. В четверг визиты вежливости были продолжены. Zerkalo.io перечислило целый список НКО, в которые явились силовики.
"Происходит уничтожение гражданского общества в ответ на санкции, как и обещано" – заявил Deutsche Welle политолог Артем Шрайбман, - "Это будет продолжаться или пока они не уничтожат всех, кого хотят уничтожить, или пока им не будет приказа Лукашенко остановиться. Мест в тюрьмах хватает, поэтому, к сожалению, предстоит полное уничтожение всего, что система считает вражеским. Еще один вариант окончания репрессий — сопротивление гражданского общества. Но его пока в Беларуси представить сложно".
"Будут ликвидированы не только НКО, но и политические структуры. Но основная цель - это уничтожение политической, культурной и национальной (контр) элиты в Беларуси. Элиты, которая производит альтернативные идеи, смыслы и образы. Это ядро пассионарного движения в Беларуси", - цитирует Deutsche Welle главу варшавского Центра политического анализа Павла Усова.
Спецоперация силовиков вызвала возмущение в евроструктурах. "Режим Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, предпринимает решительную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда, наглое нарушение прав и свобод человека будет иметь последствия", - написал в микроблоге Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
Однако судя по глумлению в проправительственном Telegram-канале "Желтые сливы" – это еще не конец и черный воронок с компетентными товарищами навестит еще многих инакомыслящих: канал даже указал, кто на очереди. Недаром некоторые оппозиционно мыслящие граждане в спешном порядке покинули страну. Например, вчера появилась информация, что редакция борисовского негосударственного информационного портала Еx-press.by вынужденно покинула Беларусь: "ради безопасности и сохранения проекта". А оппозиционный Telegram-канал "Беларусь головного мозга" анонсировал сбор средств на экстренную релокацию активистов, которым требуется срочно выехать с родины.
Закручивание гаек
Вчера же президент страны подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает БЕЛТА.
Дело в том, что нормативной акте было указано, что основанием для введения ЧП (помимо стихийных бедствий и катастроф) является "наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства". Однако не было четкого определения, что же такое беспорядки.
Теперь, пишет БЕЛТА, уточнено, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
Также в документе уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении ЧП. Среди них: приостановление выпуска и распространение продукции СМИ (включая иностранные), установление особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
При этом законом расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций. "Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований", - пишет БЕЛТА.
Telegram-канал "Желтые сливы", который, по неофициальной информации, курируют пропагандисты из силовых ведомств, комментируя этот документ, радостно пообещал "возгорание пуканов".
Мерзопакостные НКО
Сами власти тем временем занимаются активной идеологической работой, дабы в глазах народа все это выглядело не произволом силовиков против свободы и демократии, а защитой интересов страны от враждебных сил, выпестованных зарубежными спецслужбами.
Как водится, по каналу ОНТ показали очередной сериал по мотивам недавно разоблаченных "спящих террористических ячеек", намеренных, как пишет агентство БЕЛТА, "бить, поджигать, убивать".
А яркой иллюстрацией всего беспредела, который творят враждебные силы на территории страны, стало забрасывание коктейлями Молотова дома депутата и заместителя председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олега Гайдукевича, о чем политик в минувшие выходные сообщил в Telegram-канале.
Отметим, что по странному стечению обстоятельств, все громкие дела, связанные с разоблачениями всевозможных заговорщиков и террористов, происходят аккурат в преддверии очередной встречи А. Г. Лукашенко и В. В. Путина. Заранее это не сообщалось, однако во вторник проправительственный Telegram-канал "Пул Первого" уведомил подписчиков, что "борт номер 1" уже стоит под парами и "первый" направляется в Северную Пальмиру на встречу на высшем уровне.
Отметим, что это уже четвертая встреча с начала года, которая продолжалась более пяти часов.
О ее подробностях практического характера медиа сообщают скупо и в общих чертах: обсуждались экономические вопросы двустороннего сотрудничества и противодействия давлению Запада. "Лидеры стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России. Стороны также пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года", - пишут Известия.
Но зато тема террористических поползновений враждебных сил в официальных сообщениях проходит красной нитью. "Главное - это безопасность наших государств", - цитирует пресс-служба А. Г. Лукашенко содержание его беседы с российским президентом. Глава Беларуси заявил, что противники власти перешли к индивидуальному террору - это стало следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси. "Они перешли к индивидуальному террору. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", - рассказал белорусский лидер.
"Думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, рассказал президент, в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ и прочих мерзопакостных организаций. "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, - сказал белорусский лидер. - Эти мерзопакостные 1,5 тысяч НКО… Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты".
"Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", - подытожил Александр Лукашенко.
А они все лезут и лезут
Тем временем миграционный кризис набирает обороты. Несмотря на то, что литовская сторона попыталась опутать часть границы с Беларусью колючей проволокой, а агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) обещает поддержку и, как пишет немецкая волна, "направит дополнительное число пограничников, патрульные машины и специально обученных офицеров для собеседований с мигрантами и разоблачения преступных сетей", поток жаждущих осесть в цитадели демократии, не иссякает. В сутки отлавливают по 60 и более человек.
Как пишет Naviny.online, в целом на границе с Беларусью в этом году литовцами было задержано более 1 795 мигрантов, что в 22 раза больше, чем в прошлом году.
Литовский портал LRT, проведя совместное с белорусскими и иракскими коллегами расследование, выяснил, что цена поездки до литовской границы от 6000 до 15000 долларов: "режим Александра Лукашенко зарабатывает не только на миграционных визах, поселении в гостиницы Минска, перевозках, но и на залогах, собираемых иракскими туристическими агентствами. Такой залог для одного гражданина Ирака, желающего лететь в Беларусь, стоит 3000 долларов и остается в кармане режима, если человек не вернется в Ирак". Издание пишет, что "путь в Европу через Беларусь – легальный, так как едут по туристическим визам. Визы и билеты обеспечивает сеть иракских и белорусских туроператоров".
Сейм Литвы признал рост нелегальной миграции со стороны Беларуси проявлением гибридной агрессии и принял резолюцию о противодействии ей.
В том числе Литва предложила ЕС три варианта санкций против Беларуси, инициировавшей миграционной кризис: вопрос обсуждался на встрече глав МИД стран - членов ЕС. Как пишет "Белорусский партизан", со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, было предложено три варианта мер: ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов.
Кроме того, Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис, вызванный наплывом в республику с территории соседней Беларуси нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, - сообщает ТАСС.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".
О СМИ и гражданском общества
Когда только начинались санкции - а первые из них были приняты осенью прошлого года, уже тогда белорусские власти начали проговаривать мысль, что если санкции будут продолжаться и все новые пакеты приниматься, то это повлечет за собой ответные меры. И было понятно, что это может затронуть гражданское общество.
В начале этого года министр иностранных дел Макей сказал, что если дальше будет раскручиваться маховик санкций, это приведет к тому, что гражданское общество вообще в Беларуси исчезнет. Именно это мы сейчас и видим. После принятия 4-го пакета санкций, который включает и то, что обычно называют секторальными санкциями, власти рассмотрели различные ответные меры – в том числе приостановили участие в Восточном партнерстве, заявили что приостанавливают действие закона о реадмиссии, отправили домой на консультации посла ЕС и своего отозвали и, дополнительно, занялись СМИ и организациями гражданского общества. Как мы видим, судя по тому, что на встрече с Путиным Лукашенко акцентировано озвучил эту тему, волна зачисток будет серьезной.
В итоге с СМИ произойдет то, что произошло ранее с оппозиционно настроенным политическим активом – часть оказалась за решеткой, а большая часть уехала из страны.
Судя по всему, так же будет и здесь. Мы видим, что большое количество людей, которые так или иначе причастны к СМИ и негосударственным организациям, уже за пределами Беларуси. Конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Беларуси. При таком течении базовом, которое мы наблюдаем сейчас, в перспективе произойдет еще большая радикализация людей, которые уезжают из страны. Однако многие из них будут все больше втягиваться в жизнь в новой стране, а Беларусь потеряет важный сектор как в информационном пространстве, так и в гражданском обществе.
Это не значит, что здесь будет уж совсем выжженная земля – это невозможно в сегодняшних условиях и у властей, очевидно, тоже есть понимание, что должно быть хоть какое-то пространство для негосударственного сектора. Так что думаю, тотального выжигания не будет, что-то оставят, что-то возникнет по принципу свято место пусто не бывает. Например, еще до разгрома TUT.BY было видно, что появляются СМИ, которые в перспективе могут занять его место. Какие-то такие процессы будут, но понятно, что это пространство не будет таким, как раньше.
О миграционном кризисе
Мы находимся в ситуации еще большего развития спирали эскалации. Белорусские власти так сформулировали свою позицию, что из-за отказа европейских партнеров от ряда тех взаимовыгодных проектов, которые существовали, в том числе и по финансированию инфраструктуры, а также из-за введения санкций, они вынуждены перебросить средства, которые тратились на охрану границы в интересах Европейского союза, на другие цели, и, соответственно, мы теперь будем охранять границу настолько, насколько это выгодно нам и не будем сдерживать потоки мигрантов которые идут не к нам, а в Евросоюз.
При этом власти говорят, что мы открыты к диалогу, и если вы прекратите закручивать санкционную спираль и будете готовы сесть за стол переговоров, то можно будет договориться. Но у Европейского союза, и в первую очередь у Литвы, позиция не договариваться, а принимать контрмеры. Буквально на днях Боррель сказал, что рассматриваются возможности новых санкций, Литва предложила три варианта… Пока это будет таким образом бурлить, понятно, что чем больше будет эскалация, тем больше будет проблем для обеих сторон. Все-таки в какой-то момент это должно остановиться и немного успокоиться, возможно и переговоры начнутся, но, к сожалению, это не в ближайшей перспективе.
О терроре
Власти говорят о том, что они в ходе масштабной контртеррористической операции раскрыли целую сеть спящих ячеек. Лукашенко заявил об этом еще несколько недель назад, затем последовало несколько громких событий: хотели украсть и отрезать язык одному из государственных журналистов – это была одна спецоперация, которую последнее время активно показывали, потом появился кейс с депутатом, которому коктейли Молотова в дом забрасывали… Все бурлит – власть показывают это в одном ракурсе, оппоненты заявляют, что все подстроено и не имеет ничего общего с реальностью. Все это отражает глубокий раскол в обществе. Понятно, что власти используют эту тему на внешнем контуре, высказывая обвинения в сторону Запада и в разговорах с Россией поднимая темы о том, что надо совместно защищаться. Все это мы наблюдаем как минимум с конца августа прошлого года.
О встрече с Путиным
Столь частые встречи, зачастую внезапные, начались с конца 2018 года, когда Россия заявила, что она хотела бы либо интенсифицировать двустороннюю интеграцию, либо перевести отношения в качественно новое межгосударственное русло, не такое близкое. Начались встречи, итоги которых, зачастую, непонятны. И совершенно очевидно, что все эти вопросы и остаются ключевыми: углубление интеграции. Там действует такой механизм, что есть разные рабочие группы на уровне правительства, которые согласовывают тематические вопросы с привлечением узконаправленных экспертов и по самым проблемным вопросам всегда возникают сложности: есть позиция одной и второй стороны и свести их сложно. Поэтому для решения таких вопросов необходимы встречи президентов.
На постсоветском пространстве, в принципе, принято во время встреч лидеров решать клубки противоречий. Судя по всему, именно это сейчас и продолжается. Потому что заявлено, что к октябрю где-то должны быть приняты уже не дорожные карты, а союзные программы. И о содержании этих встреч однозначно не стоит судить по тому, что сообщают СМИ. В этом и специфика этих встреч. Люди начинают судачить, что мол очередная встреча, которая ни к чему не привела, хотя очевидно, что ключевая тематика обсуждается закрыто и готовится проект подписания больших договоренностей. Так что что-то варится важное, но бы об этом узнаем только тогда, когда что-то сварится полностью. Та же информация, что появляется в СМИ, по ценам на газ и т.п., показывает, что переговоры сложные, но Россия оказывает принципиальную поддержку, как было заявлено еще в августе прошлого года: акценты расставлены, и Россия за свою поддержку хотела бы тоже получать больше уступок в переговорах.