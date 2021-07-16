Еще никогда так много не было: в Детской больнице наплыв пациентов с инфекциями. В чем причина?

"Показатели неадекватно высоки для летнего сезона. Еще никогда количество пациентов с инфекционными заболеваниями не было так велико", - подчеркнула она.

Дети оказываются в больнице с различными инфекциями, даже такими, которые нетипичны для лета, например, норовирусом и ротавирусом. Также поступают пациенты с энтеровирусом, кроме того, по прогнозам медиков, в будущем не исключен рост заболеваемости менингитом.

Причиной роста случаев кишечных инфекций, по словам врача, является:

недостаточная гигиена рук,

купание в стоячей воде,

употребление немытых фруктов и овощей,

а жаркая погода способствует размножению бактерий.

Как отметила Лайзане, кишечные инфекции были и в другие годы, но, например, в прошлом году в связи с тем, что из-за Covid-19 люди больше следили за своим здоровьем и гигиеной, таких случаев было меньше. До пандемии Covid-19 в летний сезон детей с инфекциями также было меньше, чем в этом году.

Такой рост заболеваемости частично объясняется и тем, что люди очень долго жили в условиях строгих ограничений, а теперь хотят встречаться с другими и стараются выбираться хоть куда-нибудь вместе с детьми. Также снизились гигиенические навыки.

"Если вспомнить время, когда мы все боялись Covid-19, в магазинах все дезинфицировали руки, а теперь к дезинфекторам никто не подходит", - отметила врач.