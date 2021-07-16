Пт, 16.07.2021
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Мемы ⟩ "Кенгарагс для воробьев" и стильные рижские дети. Если вы не знаете о Tallinas kvartāls, то вы не из Риги

Tallinas ielas kvartāls ФОТО: publicitātes

Если вам неизвестно, что такое Tallinas kvartāls (Квартал улицы Таллинас), то вы, скорее всего, не из Риги! В этом году это место заслужило особое внимание. И дело не только в том, что там обосновались местные ифлюенсеры, тиктокеры и самые стильные дети города, но и потому, что там случился скандал между одним юношей и охранником, пишет Spoki.lv.

Молодой человек опубликовал в TikTok видеоинструкцию о том, как пронести в квартал алкоголь, чтобы не заметили охранники. Охрана увидела это видео и потребовала, чтобы юноша покинул территорию. Естественно, что молодой человек не очень хотел покидать это место. Он попросил доказательства того, что что-то внес на территорию, поскольку "это было только видео". Охраннику, который был как минимум в три раза больше парня, пришлось применить физическую силу, чтобы вывести его с территории. В результате он поранил юноше шею и тот очень рассердился. 

Однако дальше речь пойдет не об этом скандале. Портал Spoki.lv собрал лучшие твиты, по которым невозможно понять, нравится ли этот квартал людям или нет. 

"Tallinas kvartāls - Кенгарагс для воробьев", - отмечает один из пользователей в ответ на утверждение, что воробьи на территории разбалованы - питаются картошкой фри и пролитым аперолем, а также смело сидят на столах и лезут в чужие тарелки.

"Tallinas kvartāls - это зоопарк" - есть и такое мнение. Относить это к воробьям или посетителям - каждый решает для себя сам. 

"Я (не из Риги) пытаюсь понять, что за фигня этот Tallinas kvartāls"

"Никто:

латышские инфлюенсеры и рижские дети летом: Tallinas kvartāls 🥴🤚"

Лайфхак из Twitter: "Если ее в пятничный вечер не пускают в Tallinas kvartāls, то она слишком молода для тебя".

"Это ты пронес алкоголь в Tallinas kvartāls???" - это, видимо, отсылка к последним событиям. 

"В туалете Tallinas kvartāls вчера прочитала это. Там говорится, что будет хорошо. Даже замечательно". 

"Главный вывод после вчерашнего вечернего посещения Tallinas kvartāls: чем красивее дизайн пивной этикетки, тем тяжелее похмелье". 

"Большая часть молодежи хочет быстрее вакцинироваться, чтобы снова можно было проблеваться в Tallinas kvartāls".

Как бы то ни было, возразить, что в этом квартале атмосферно и особенный праздничный вайб - трудно!

Галерея: Ezīšfests в Tallinas kvartāls 

Галерея: Хэллоуин в Tallinas kvartāls

 Галерея: "Барахолка" в Tallinas kvartāls


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