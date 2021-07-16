Мемы ⟩ "Кенгарагс для воробьев" и стильные рижские дети. Если вы не знаете о Tallinas kvartāls, то вы не из Риги

Молодой человек опубликовал в TikTok видеоинструкцию о том, как пронести в квартал алкоголь, чтобы не заметили охранники. Охрана увидела это видео и потребовала, чтобы юноша покинул территорию. Естественно, что молодой человек не очень хотел покидать это место. Он попросил доказательства того, что что-то внес на территорию, поскольку "это было только видео". Охраннику, который был как минимум в три раза больше парня, пришлось применить физическую силу, чтобы вывести его с территории. В результате он поранил юноше шею и тот очень рассердился.

Hesus Marija, kas tai Tallinas Kvartālā notiek pic.twitter.com/rHehJH7th1 — Ance Tarvida (@ancetarvida) July 10, 2021

Однако дальше речь пойдет не об этом скандале. Портал Spoki.lv собрал лучшие твиты, по которым невозможно понять, нравится ли этот квартал людям или нет.

"Tallinas kvartāls - Кенгарагс для воробьев", - отмечает один из пользователей в ответ на утверждение, что воробьи на территории разбалованы - питаются картошкой фри и пролитым аперолем, а также смело сидят на столах и лезут в чужие тарелки.

Tallinas kvartāls ir zvirbuļu Ķengarags. pic.twitter.com/1D7gVTr3gm — Morics Menģelsons ⚪🔴⚪ (@MoricsM) June 18, 2021

"Tallinas kvartāls - это зоопарк" - есть и такое мнение. Относить это к воробьям или посетителям - каждый решает для себя сам.

tallinas kvartals ir zoodarzs — vecā ķirsene (@kyaviin) July 10, 2021

"Я (не из Риги) пытаюсь понять, что за фигня этот Tallinas kvartāls"

es (ne no rigas) meginot saprast kas the fuck ir tallinas kvartals pic.twitter.com/yR52hDsUSU — chikse (@rampikxe) July 6, 2021

"Никто:

латышские инфлюенсеры и рижские дети летом: Tallinas kvartāls 🥴🤚"

neviens:

latviešu "influenceri" un Rīgas bērni vasarā: Tallinas kvartāls 🥴🤚 — druskas pirms sluskam! (@raudukatrudienu) June 17, 2021

Лайфхак из Twitter: "Если ее в пятничный вечер не пускают в Tallinas kvartāls, то она слишком молода для тебя".

ja vinu piektdienas vakara nelaiz tallinas kvartala, vina tev ir par jaunu — DINA ANCKINA (@dinaanckina) July 12, 2021

"Это ты пронес алкоголь в Tallinas kvartāls???" - это, видимо, отсылка к последним событиям.

VAI TU IENESI ALKOHOLU TALLINAS KVARTĀLĀ??? pic.twitter.com/qsKHbbOdsy — Zanda (@Mojito41) July 10, 2021

"В туалете Tallinas kvartāls вчера прочитала это. Там говорится, что будет хорошо. Даже замечательно".

Tallinas kvartāla wc vakar izlasīju šo. Tur saka, ka būšot labi. Lieliski pat. pic.twitter.com/4COtO3z8sm — ieva reinholde (@ievareinholde) June 19, 2021

"Главный вывод после вчерашнего вечернего посещения Tallinas kvartāls: чем красивее дизайн пивной этикетки, тем тяжелее похмелье".

Galvenā atziņa pēc vakardienas Tallinas Kvartāla apmeklēšanas: jo smukāks dizains alus etiķetei, jo smagāka paģira. — Mareks Gaidamovics (@Bluzmanis) June 11, 2021

"Большая часть молодежи хочет быстрее вакцинироваться, чтобы снова можно было проблеваться в Tallinas kvartāls".

lielaka dala jauniesu grib atrak vakcineties lai atkal varetu vemstities tallinas kvartala — Vans (@krafans) May 31, 2021

Как бы то ни было, возразить, что в этом квартале атмосферно и особенный праздничный вайб - трудно!

Галерея: Ezīšfests в Tallinas kvartāls

Галерея: Хэллоуин в Tallinas kvartāls