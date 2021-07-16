Мемы ⟩ "Кенгарагс для воробьев" и стильные рижские дети. Если вы не знаете о Tallinas kvartāls, то вы не из Риги

Молодой человек опубликовал в TikTok видеоинструкцию о том, как пронести в квартал алкоголь, чтобы не заметили охранники. Охрана увидела это видео и потребовала, чтобы юноша покинул территорию. Естественно, что молодой человек не очень хотел покидать это место. Он попросил доказательства того, что что-то внес на территорию, поскольку "это было только видео". Охраннику, который был как минимум в три раза больше парня, пришлось применить физическую силу, чтобы вывести его с территории. В результате он поранил юноше шею и тот очень рассердился.
Однако дальше речь пойдет не об этом скандале. Портал Spoki.lv собрал лучшие твиты, по которым невозможно понять, нравится ли этот квартал людям или нет.
"Tallinas kvartāls - Кенгарагс для воробьев", - отмечает один из пользователей в ответ на утверждение, что воробьи на территории разбалованы - питаются картошкой фри и пролитым аперолем, а также смело сидят на столах и лезут в чужие тарелки.
"Tallinas kvartāls - это зоопарк" - есть и такое мнение. Относить это к воробьям или посетителям - каждый решает для себя сам.
"Я (не из Риги) пытаюсь понять, что за фигня этот Tallinas kvartāls"
латышские инфлюенсеры и рижские дети летом: Tallinas kvartāls 🥴🤚"
Лайфхак из Twitter: "Если ее в пятничный вечер не пускают в Tallinas kvartāls, то она слишком молода для тебя".
"Это ты пронес алкоголь в Tallinas kvartāls???" - это, видимо, отсылка к последним событиям.
"В туалете Tallinas kvartāls вчера прочитала это. Там говорится, что будет хорошо. Даже замечательно".
"Главный вывод после вчерашнего вечернего посещения Tallinas kvartāls: чем красивее дизайн пивной этикетки, тем тяжелее похмелье".
"Большая часть молодежи хочет быстрее вакцинироваться, чтобы снова можно было проблеваться в Tallinas kvartāls".
Как бы то ни было, возразить, что в этом квартале атмосферно и особенный праздничный вайб - трудно!
Галерея: Ezīšfests в Tallinas kvartāls
Галерея: Хэллоуин в Tallinas kvartāls
Галерея: "Барахолка" в Tallinas kvartāls