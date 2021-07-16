Еще один очаг заражения в Эстонии: у участников фестиваля нашли коронавирус

За минувшие сутки был проведен анализ 149 тестов на коронавирус жителей Пярнумаа, из них первичных положительных результатов выявлено 13, то есть 8,7% от общего количества тестов, пишет Pärnu Postimees.

Кумулятивная заболеваемость в Пярнумаа за последние 14 дней составляет 62,66 случаев на 100 000 жителей, что является вторым показателем в Эстонии после Вырумаа (67,77). Средний показатель по Эстонии - 46,8.

По словам заведующей Ляэнеским региональным отделением Департамента здоровья Кадри Юхкам, вчера и сегодня получили положительный результат теста 14 посетителей музыкального фестиваля Beach Grind, четверо из которых являются жителями Пярнумаа.

Юхкам отметила, что это было многолюдное мероприятие, и весьма вероятно, что вирус мог там распространиться.

"Хотя люди, посетившие музыкальный фестиваль, уехали в другие города, Beach Grind является общим знаменателем того, где они находились", - пояснила Юхкам.

Новые случаи обнаружены и в уже известном очаге в местном детском лагере. Как говорит Юхкам, за последние сутки добавилось четыре зараженных, один из которых живет в Пярнумаа. По предварительным данным, речь идет и дельта-штамме.

По словам Юхкам, заболевшие дети родом из разных уездов. К сожалению, организаторы лагеря не сообщили Департаменту здоровья о заболевших детях, что позволило распространению инфекции. В лагере была разрешена и вторая смена, несмотря на то, что у нескольких детей, участвовавших в предыдущей смене, были признаки болезни.

"Опросы, проведенные инспекторами Департамента здоровья, показали, что первые дети заболели 30 июня и 1 июля, но организаторы лагеря не заподозрили у детей Covid-19, и поэтому они не были изолированы", - пояснил Юхкам.

По оценке Департамента здоровья, распространение коронавируса в Эстонии выросло, а коэффициент R уже несколько недель превышает 1,0. Ситуация, в том числе вызвана увеличившейся долей дельта-штамма, которая выросла на минувшей неделе до 80 процентов.

Дети переносят болезнь легче, чем взрослые, зачастую бессимптомно, потому они не остаются дома и не обращаются к врачу. Поскольку дети гораздо более активны в своем поведении и контактируют друг с другом в различных сферах деятельности, вероятность передачи инфекции среди них выше.

"Инфекция передается от детей членам семьи, которые, в свою очередь, могут распространять инфекцию на рабочем месте. На основании полученных данных мы видим, что заболеваемость среди детей за последние две недели увеличилась. Например, один 12-летний ребенок, зараженный коронавирусом, был на тренировке, в результате чего другие 13 детей, участвовавших в тренировке, тоже заболели", - сказала Юхкам.

Департамент здоровья направил в Департамент по образованию и делам молодежи меморандум, в котором обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности при организации детских лагерей. Среди прочего подчеркивается необходимость подумать о том, как себя вести в случае болезни ребенка. Жаркая погода, кондиционер и плавание могут вызвать у детей различные симптомы, по которым нельзя заподозрить инфекцию Covid-19.

Какими бы ни были симптомы вирусных инфекций верхних дыхательных путей, пациент должен быть изолирован, обследован медицинским работником и протестирован. Следует немедленно связаться с родителем и попросить забрать ребенка как можно скорее. До получения результата теста на коронавирус ребенок должен находиться в изоляции. Организатор лагеря также должен немедленно сообщить региональному отделению Департамента здоровья о групповом заболевании и нанести на карту всех лиц, находящихся в тесном контакте. Важно также провести вакцинацию персонала от Covid-19. Департамент добавил, что рекомендуется держать на месте запас экспресс-тестов на коронавирус.