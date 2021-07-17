Сб, 17.07.2021
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Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Сегодня на нескольких ярмарках будет возможность сделать прививку

Ярмарка. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня на ярмарках и городских праздниках в Смилтене, Краславе, Ауце, Рундале, Цесисе и Кулдиге можно пройти вакцинацию от Covid-19 без предварительной записи, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Сегодня, 17 июля:

  • с 8 до 14 часов возможность сделать прививку будет на Празднике города Смилтене на улице Атмодас, а также на Краславской летней ярмарке во дворе Краславского замка.
  • С 10:00 до 17:00 такая возможность будет доступна также в Ауце, на улице Елгавас, где будут доступны все виды вакцин, и на Рундальском растительном рынке в Рундальском замке.
  • В свою очередь, с 11:00 до 18:00 прививки будут доступны в Цесисе, на площади Ливу, а с 11:00 до 19:00 - на Кулдигском рынке ремесленников на улице Базницас.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи,

в ее организации участвуют и местные органы власти, и поставщики услуг по вакцинации и Национальные вооруженные силы.

На ярмарках и мероприятиях в основном используются вакцины Pfizer / BioNTech. С каждым человеком, который получит вакцину, свяжутся индивидуально, чтобы согласовать ближайшее и наиболее удобное место и время для получения второй дозы вакцины.

В выходные будут также работать крупные центры вакцинации и пункты в торговых центрах.

Более подробная информация о вакцинах, их происхождении, действии, безопасности, а также ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).


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