Сегодня на нескольких ярмарках будет возможность сделать прививку

Сегодня, 17 июля:

с 8 до 14 часов возможность сделать прививку будет на Празднике города Смилтене на улице Атмодас, а также на Краславской летней ярмарке во дворе Краславского замка.

возможность сделать прививку будет на Празднике города Смилтене на улице Атмодас, а также на Краславской летней ярмарке во дворе Краславского замка. С 10:00 до 17:00 такая возможность будет доступна также в Ауце, на улице Елгавас, где будут доступны все виды вакцин, и на Рундальском растительном рынке в Рундальском замке.

такая возможность будет доступна также в Ауце, на улице Елгавас, где будут доступны все виды вакцин, и на Рундальском растительном рынке в Рундальском замке. В свою очередь, с 11:00 до 18:00 прививки будут доступны в Цесисе, на площади Ливу, а с 11:00 до 19:00 - на Кулдигском рынке ремесленников на улице Базницас.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи,

в ее организации участвуют и местные органы власти, и поставщики услуг по вакцинации и Национальные вооруженные силы.

На ярмарках и мероприятиях в основном используются вакцины Pfizer / BioNTech. С каждым человеком, который получит вакцину, свяжутся индивидуально, чтобы согласовать ближайшее и наиболее удобное место и время для получения второй дозы вакцины.

В выходные будут также работать крупные центры вакцинации и пункты в торговых центрах.