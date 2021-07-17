"Все они - наши!" Врач возмущена наплывом маленьких пациентов в больницы и отношением родителей

Две - это не рекорд, рекорд был - шесть "скорых" за раз. Этим летом скорая помощь останавливается у приемного покоя Детской больницы непростительно часто. Туда возят обморочных, обгоревших на солнце, травмированных детей. Потом следуют долгие часы приема, потому что врачей столько, сколько есть. Но детей каждый день привозят сотнями.

"Такое количество пациентов неадекватно. Их около 250 в день. И можно с уверенностью сказать, что половина из них страдает кишечными инфекциями - рвотой, диареей, с кровью, без крови", - рассказала главврач Отделения инфектологии Детской больницы Гунта Лайзане.

Врачи считают, что родители буквально сходят с ума от жаркой погоды и долгого расставания с друзьями. Младенцев и трехлетних детей водят на пляж, где они могут провести хоть целый день.

"Желание социализироваться взяло верх над здравым смыслом, и люди ведут себя совершенно неадекватно", - рассказывает Лайзане.

"Дети обезвоживаются до потери сознания, до электролитных нарушений, низкого уровня сахара, перегреваются на солнце, теряют сознание. В таких погодных условиях ребенку нечего делать на открытом солнце до 20:00. Ребенок не должен находиться в воде ", - указала врач.

Очень часто рвота и диарея у ребенка вызваны непосредственно речной, морской или водой из пруда, в которой малыш плавает и которую глотает. Кроме того, в такой воде также моют арбузы и вишню.

Врачи призывают и этим летом помнить поговорку "Чужих детей не бывает". "Несколько лет назад проходила акция "Чужих детей не бывает". Самое печальное, что большинство детей тонут на полных пляжах. Последний случай - на пляже Каугури, где очень много людей. И тогда мне хочется сказать - действительно никто не мог заметить, что с тем ребенком в воде что-то не так.

Даже если он не в воде, но один, трехлетний, бродит по обочине дороги. Или один на берегу реки и взрослые находятся в 10 метрах. Да, он твой. Мы, как общество, несем ответственность. Все они наши", - сказала Арта Барздиня, заведующий клиникой интенсивной терапии Детской больницы.