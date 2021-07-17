На Каннском кинофестивале у актрисы украли драгоценности: подозревается банда из Восточной Европы

Жертвой воров на этот раз стала киноактриса и звезда сериала "Анна Болейн" Джоди Тернер-Смит. Воры ворвались в ее номер в отеле, пока она завтракала, и украли драгоценности на сумму около 20 тысяч евро.

По данным британской газеты The Times, первые сообщения показывают, что Тернер-Смит стала жертвой преступной банды из России или Восточной Европы. По данным издания, преступникам удалось подкупить охранников и получить ключи. Об этом свидетельствует тот факт, что в комнате актрисы практически нет следов кражи со взломом: значит, дверь можно было открыть обычным магнитным ключом-картой.

По данным издания, воры из таких стран, как Россия, Румыния и Босния и Герцеговина регистрируются в отелях, чтобы притвориться состоятельными гостями, а затем связываются с персоналом.

Некоторые эксперты заявляют, что ограбления знаменитостей на Каннском кинофестивале стали обычным явлением, но публично об этом не говорят. Тернер-Смит также могла стать жертвой воров, потому что она вышла на красную дорожку с золотым бриллиантовым ожерельем на шее, отмечает немецкий таблоид Bild.