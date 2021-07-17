Сб, 17.07.2021
Ко мне обратились как минимум пять пациентов, которые спросили: "Доктор, как мне получить электронный сертификат? У меня была возможность получить прививку "Спутник V" в России, я вакцинирован". Лига Козловска, президент Латвийской ассоциации сельских врачей
Лига Козловска, президент Латвийской ассоциации сельских врачей

На Каннском кинофестивале у актрисы украли драгоценности: подозревается банда из Восточной Европы

ФОТО: AP/Scanpix

Западные СМИ подозревают в причастности преступников из России и других стран Восточной Европы к хищениям ювелирных изделий на Каннском кинофестивале. Поводом для таких подозрений стал инцидент с одной из участниц фестиваля.

Жертвой воров на этот раз стала киноактриса и звезда сериала "Анна Болейн" Джоди Тернер-Смит. Воры ворвались в ее номер в отеле, пока она завтракала, и украли драгоценности на сумму около 20 тысяч евро.

По данным британской газеты The Times, первые сообщения показывают, что Тернер-Смит стала жертвой преступной банды из России или Восточной Европы. По данным издания, преступникам удалось подкупить охранников и получить ключи. Об этом свидетельствует тот факт, что в комнате актрисы практически нет следов кражи со взломом: значит, дверь можно было открыть обычным магнитным ключом-картой.

По данным издания, воры из таких стран, как Россия, Румыния и Босния и Герцеговина регистрируются в отелях, чтобы притвориться состоятельными гостями, а затем связываются с персоналом.

Некоторые эксперты заявляют, что ограбления знаменитостей на Каннском кинофестивале стали обычным явлением, но публично об этом не говорят. Тернер-Смит также могла стать жертвой воров, потому что она вышла на красную дорожку с золотым бриллиантовым ожерельем на шее, отмечает немецкий таблоид Bild.

Последний раз о громких кражах на Каннском кинофестивале сообщали в 2013 году. Тогда исчезли украшения на сумму почти 3,5 миллиона евро.


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