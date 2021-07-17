Сб, 17.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Министр здравоохранения Великобритании заразился Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. В субботу, 17 июля, он написал в Twitter, что получил положительный тест.

При этом министр отметил, что ранее он был вакцинирован, поэтому симптомы у него легкие. Министр призвал всех британских граждан, которые еще не получили вакцину, как можно скорее пройти вакцинацию.

Саджид Джавид ранее указывал, что вакцинация снизила количество смертей и госпитализаций из-за Covid-19 в Великобритании.

Он также прогнозирует, что количество новых случаев Covid-19 в день к 19 июля, вероятно, достигнет 50 000, а позднее летом может вырасти до 100 000.

В Великобритании более 46 миллионов человек, или почти 88% взрослого населения страны, получили хотя бы первую дозу вакцины.


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