Министр здравоохранения Великобритании заразился Covid-19

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

При этом министр отметил, что ранее он был вакцинирован, поэтому симптомы у него легкие. Министр призвал всех британских граждан, которые еще не получили вакцину, как можно скорее пройти вакцинацию.

Саджид Джавид ранее указывал, что вакцинация снизила количество смертей и госпитализаций из-за Covid-19 в Великобритании.

Он также прогнозирует, что количество новых случаев Covid-19 в день к 19 июля, вероятно, достигнет 50 000, а позднее летом может вырасти до 100 000.