Министр здравоохранения Великобритании заразился Covid-19
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. В субботу, 17 июля, он написал в Twitter, что получил положительный тест.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. В субботу, 17 июля, он написал в Twitter, что получил положительный тест.
This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021
Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT
При этом министр отметил, что ранее он был вакцинирован, поэтому симптомы у него легкие. Министр призвал всех британских граждан, которые еще не получили вакцину, как можно скорее пройти вакцинацию.
Саджид Джавид ранее указывал, что вакцинация снизила количество смертей и госпитализаций из-за Covid-19 в Великобритании.
Он также прогнозирует, что количество новых случаев Covid-19 в день к 19 июля, вероятно, достигнет 50 000, а позднее летом может вырасти до 100 000.
В Великобритании более 46 миллионов человек, или почти 88% взрослого населения страны, получили хотя бы первую дозу вакцины.