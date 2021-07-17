Прибыль директора ZVA Хенкузенса в прошлом году выросла на 64,9%

В прошлом году директор ZVA получил за работу в агентстве 33 811 евро, а в этом году эта сумма увеличилась до 55 751 евро.

В связи с закупкой вакцины от Covid-19 в прошлом году против чиновника было возбуждено дисциплинарное дело, которое закончилось весной понижением в должности директора ZVA до заместителя начальника Инспекции здравоохранения. Однако 6 мая Хенкузенс ушел в отпуск по уходу за ребенком.

В прошлом году у директора ZVA были и другие источники дохода, например, проценты по инвестициям различных банков. Они вместе со страховым возмещением и доходом от хозяйственной деятельности оцениваются в размере 1695 евро. Самый большой доход, не считая зарплату от должности директора ZVA, был получен от хозяйственной деятельности, которая принесла доход в размере 1400 евро. В заявлении чиновника также указано, что Хенкузенс сдает квартиру.

В официальном заявлении говорится, что Хенкузенс совершил в прошлом году две сделки - покупку недвижимости на 275 000 евро и кредит на жилье на сумму 175 000 евро.

Хенкузенс владеет землей и зданиями в Энгурском крае. Должностное лицо также является совладельцем недвижимости в Риге и владеет автомобилем Seat Leon SC, зарегистрированным в 2015 году.

Накопления директора ZVA составляют 10 887 евро в SEB banka и 28 евро в Swedbank. При этом у чиновника есть долги в размере 170 619 евро.