США расследуют загадочные проблемы со здоровьем своих дипломатов в Вене

Некоторые из симптомов аналогичны тем, о которых уже сообщали американские дипломаты и разведка в Гаване (Куба) в 2016 и 2017 годах, и причина все еще неизвестна, заявили официальные лица, добавив, что медицинские бригады в Государственном департаменте и других органах, включая Пентагон и Центральное разведывательное управление расследует более 20 новых дел.

"В сотрудничестве с нашими партнерами в правительстве США мы энергично расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем в посольстве США в Вене", - заявили в Госдепартаменте. "Все сотрудники, сообщающие о предполагаемых необъяснимых инцидентах со здоровьем, получили немедленную и надлежащую помощь и уход".

Некоторые считают, что необъяснимые травмы, включая повреждение мозга, были вызваны атаками с использованием микроволнового или радиооборудования. Несмотря на годы исследований, нет единого мнения о том, что могло вызвать эти проблемы и являются ли они атаками.

По словам официальных лиц, работники из Вены сообщают о загадочных симптомах после инаугурации президента Джо Байдена.

О венских случаях впервые сообщил журнал The New Yorker.

Загадочные проблемы со здоровьем называют синдромом Гаваны, так как с ними впервые столкнулись в 2016 году сотрудники посольства США в Гаване.

В мае официальные лица подтвердили, что не менее 130 дел расследуются государственными органами, а в прошлом году их было всего несколько десятков.

Люди страдают от головных болей, головокружения, симптомов, соответствующих сотрясению мозга, а некоторым из них требуется медицинская помощь в течение нескольких месяцев. Некоторые сообщают, что перед внезапным появлением симптомов слышат громкий шум.