Конец истории? В России найден мертвым предполагаемый убийца Екатерины Сокирской

В региональном отделении ФСИН сообщили, что криминального состава в происшествии не выявлено - по предварительной версии, Рясков покончил с собой.

Екатерина Сокирская - вдова Дмитрия Пузикова, заместителя главы самарского отделения "Россельхозбанка", который скончался в 2012 году в результате отравления таллием. Женщину дважды признали виновной в убийстве, после чего оба раза оправдывали. Она также отсудила у государства 1,75 миллиона рублей (примерно 20 тыс. евро) в качестве компенсации.

3 июля 2021 года в Самаре обнаружили тело Сокирской. В ее убийстве заподозрили Ряскова, с которым та вступила в отношения после смерти Пузикова. Незадолго до гибели Сокирской Рясков заявлял, что вместе с ее родителями дал взятку в 15 миллионов рублей (примерно 170 тыс. евро), чтобы ее оправдали.

Позднее, 4 июля, стало известно, что Ряскова задержали по делу об убийстве Сокирской.

Убийство и отмененные приговоры

Дмитрий Пузиков погиб в 2012 году после встречи с друзьями в собственном доме. Ему и нескольким его гостям стало плохо, а через десять дней мужчина скончался (других пострадавших удалось спасти). Вскоре стало известно, что Пузиков и его гости отравились высокотоксичными солями таллия, следы которых были обнаружены в том числе в кастрюле, в которой готовила Сокирская.

Женщину обвинили в убийстве на почве ревности. Двоюродный брат погибшего Дмитрий Пузиков-младший рассказал, что во время вечеринки Сокирская говорила ему об изменах мужа. Сама женщина отрицала вину и утверждала, что Пузикова мог убить его же двоюродный брат с целью завладеть его имуществом. На одежде и руках Пузикова-младшего также нашли следы таллия.