Johnson & Johnson отзывает солнцезащитные средства из-за риска развития рака

J&J добровольно отзывает следующие аэрозольные солнцезащитные средства: Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily defense, Neutrogena Ultra Sheer и Aveeno Protect + Refresh.

Фармацевтическая компания рекомендовала потребителям прекратить использование этих средств и выбросить их, поскольку в результате испытаний в некоторых спреях было обнаружено низкое содержание бензола.

Что случилось?

Отзыв произошел через два месяца после того, как онлайн-аптека Valisure подала петицию в Администрацию США по продуктам питания и лекарствам (FDA), заявив, что обнаружила уровень бензола, превышающий рекомендуемый, в более чем десятке продуктов, обеспечивающих защиту или облегчение от солнечных ожогов, включая спреи и лосьоны.

15 июля американская компания Walmart заявила, что начала изымать продукцию, подвергшуюся воздействию, а клиенты, купившие эти товары, могут вернуть их для получения возмещения.

CVS добавила, что она также приостановила продажи двух своих средств для заживления солнечных ожогов, которые фигурировали в заявлении Valisure. Другие продукты, в которых содержание бензола превышало рекомендуемый уровень, были произведены частными компаниями Fruit of the Earth и Sunbum.

Заявление J&J

Компания J&J, акции которой снизились на 1,2%, заявила, что бензол не входит в состав ее солнцезащитных средств и что она расследует причину загрязнения этим веществом.