Вс, 18.07.2021
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Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

В Балтэзерсе автомобиль сбил пешехода. Женщина скончалась на месте

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, 17 июля, около 10:40 в Балтэзерсе Адажского края, автомобиль сбил пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщили LЕТА в Госполиции.

 

Государственная полиция сообщила, что ДТП произошло на Таллинском шоссе. По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf наехал на женщину, переходившую дорогу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Статистика

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 ДТП, в 25 из них были пострадавшие - 41 человек, один человек скончался. Среди пострадавших - четыре пешехода и пять велосипедистов.

За субботу сотрудники полиции вынесли 489 решений об административных правонарушениях, 248 из которых - за превышение скорости, 17 за управление транспортным средством в нетрезвом виде, одно за управление транспортным средством под воздействием наркотиков и два - за агрессивное вождение.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Рижском регионе - 121. Далее следует Земгале, (103 нарушения), Видземе - 100, Курземе - 98 и Латгале - 67.

За руль в состоянии алкогольного опьянения сели 17 водителей, один из них также находился под воздействием наркотиков. Больше всего нетрезвых водителей за рулем зафиксировано в Земгале - задержаны четыре водителя, один находился в состоянии наркотического опьянения. Четыре нетрезвых водителя задержаны в Латгале, а по три - в Рижском, Видземском и Курземском краях.


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