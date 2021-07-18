В Балтэзерсе автомобиль сбил пешехода. Женщина скончалась на месте

Государственная полиция сообщила, что ДТП произошло на Таллинском шоссе. По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf наехал на женщину, переходившую дорогу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Статистика

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 ДТП, в 25 из них были пострадавшие - 41 человек, один человек скончался. Среди пострадавших - четыре пешехода и пять велосипедистов.

За субботу сотрудники полиции вынесли 489 решений об административных правонарушениях, 248 из которых - за превышение скорости, 17 за управление транспортным средством в нетрезвом виде, одно за управление транспортным средством под воздействием наркотиков и два - за агрессивное вождение.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Рижском регионе - 121. Далее следует Земгале, (103 нарушения), Видземе - 100, Курземе - 98 и Латгале - 67.