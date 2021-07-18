На двух пляжах Латвии запрещено купаться

В Даугавгриве вода прогревалась до +24 градусов, несмотря на то, что в начале недели вода там была ледяной - во вторник температура упала до +5,5 градуса.

Температура воды в местах для купания Юрмалы утром составляла +22…+23 градуса.

В Колке, Рое и Мерсрагсе температура колеблется в районе +24 градусов.

Холодной вода остается на большей части побережья в Видземе, но ее температура повышается. В 10:30 в портах Скулте и Салацгривы температура воды составляла около +14 градусов.

Запрет на купание

Температура воды на пляжах Лиепаи и Вентспилса колеблется в районе +20 градусов, однако из-за ветра, волн и течения купаться там запрещено - спасатели подняли красный флаг.

Температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляет +23…+28 градусов.

Напомним, в ближайшие дни по мере понижения температуры воздуха вода также станет холоднее. В реках и небольших озерах она остынет быстрее, тогда как на побережье Видземе вода, наоборот, станет теплее.