Не изменив отношение и привычки, мы скоро утонем в своих отходах

Zero waste, или безотходный образ жизни, побуждает каждого жить так, чтобы оставлять на Земле по возможности меньше отходов и использовать как можно меньше ресурсов. Мысль очень проста: делай все, чтобы избежать образования любых отходов.

1. Отказаться. Подумать, действительно ли конкретная вещь или покупка необходима. "Нужно ли покупать гаджет или аксессуар, который прослужит совсем недолго, после чего попадет в отходы? Как он повлияет на окружающую среду? Действительно ли человеку нужна очередная дешевая майка, произведенная в Бангладеш, которая привела к загрязнению природы как в процессе производства, так и в процессе транспортировки, прослужит совсем недолго и останется на свалке еще сотни лет?".

2. Уменьшить объем отходов. Самый дружественный для природы подход в отношении к отходам - просто их не создавать, а именно: не покупать продукты в одноразовых упаковках, не приобретать товары с одноразовыми деталями или которые сами по себе скоро станут мусором.

3. Использовать повторно. Представительница Zero Waste в Латвии подчеркивает, что серьезная проблема - одноразовое использование: "Это большая роскошь - взять вещь, один раз ее использовать и потом выкинуть. Повторно использовать можно тот же простой пластиковый пакет или пластиковую посуду". Основная идея - отказаться от одноразового использования, брать с собой свой пакет, свою бутылку, самостоятельно делать влажные салфетки и т. д.

4. Исправлять, преображать. Не выкидывать одежду, обувь, бытовую технику и т. д., а наоборот - починить и продолжать использовать.

5. Сортировать. Делить свои отходы и отдавать их на переработку. "Сегодня очень хочется подчеркнуть возможность сортировать биоотходы, ведь почти половину всех наших отходов составляют пищевые отходы. Это "черное золото", которого мы лишаемся, если оно отправляется на свалку. Во многих городах Латвии теперь есть возможность сортировать биоотходы". По мнению активистки защиты окружающей среды, это отличный способ, как начать уменьшать горы оставленного за собой мусора. "Если есть возможность, лучше всего сделать компост".