Не изменив отношение и привычки, мы скоро утонем в своих отходах

Культра безотходности в Латвии
"Трудно сказать, насколько движение zero waste в целом популярно в Латвии, однако хорошим показателем можно считать увеличение количества магазинов без упаковок. В Риге в 2018 году открылись сразу 3 или 4 первых магазина zero waste, и на данный момент они есть как и в окрестностях Риги, так и в большинстве городов Латвии.
Вот уже несколько лет покупатели могут приходить закупаться в супермаркеты со своей посудой, а совсем недавно Rimi в одном из супермаркетов оборудовал полку zero waste", - отметила Крастиня.
Она добавляет, что понимание безотходного образа жизни в обществе, безусловно, меняется, люди ищут как информацию, так и практические советы, однако глобальные положительные перемены в этой сфере тормозит то, что на государственном уровне в целом не хватает дискуссий и информативных кампаний на тему проблематики отходов.
Лектор указала, что на государственном, а также европейском уровне в этой сфере можно достичь гораздо большего, чем индивидуальными действиями.
"Нам срочно необходимо обдумать, как производятся товары и продукты, что представляет из себя их упаковка, и создать такую экологическую политику и налоговую систему, которые бы способствовали устойчивому образу жизни.
Например, любую вещь, которая является одноразовой или не подлежит ремонту, следовало бы облагать высоким налогом, чтобы сделать ее неконкурентоспособной. С другой стороны, ремонт вещей и резервные детали стоило бы освободить от налога.
Экологичности надо учить всех - от дизайнеров до инженеров, и необходимо создавать профессиональные образовательные программы для обучения специалистов, которые могли бы ремонтировать вещи".
Сторонники zero waste не мистические хиппи
В общественном сознании укоренился миф о том, что внедрение безотходного образа жизни - это очень сложно, поэтому многие предпочитают махнуть на это рукой, даже не вдаваясь в суть дела. Мы спросили у лектора Zero Waste Latvija, какие еще мифы на тему zero waste наиболее распространены. "Наверное, самый главный миф состоит в том, что нужно от всего отказаться и жить совсем без отходов, словно по принципу "все или ничего". Это никому не нужно:
гораздо важнее, чтобы каждый из нас делал хотя бы что-то, чем то, что маленькая группка людей ведет идеальный безотходный образ жизни. Не надо поднимать планку слишком высоко, главное - начать.
Еще, похоже, существует мнение, что безотходно живущий человек - это мифический хиппи, который обитает в лесу и питается ягодами. Это тоже неправда. Чаще всего мы "средние" жители страны с разным уровнем дохода и образованием, однако социологический профиль еще следует изучить. Настоящие чемпионы по безотходному образу жизни - это наши пенсионеры и жители деревень, которые просто-напросто не могут себе позволить тратить и переплачивать, только они себя не называют сторонниками zero waste".
Отвечая на вопрос о препятствиях, которые чаще всего мешают людям изо дня в день придерживаться принципов zero waste, популяризатор зеленого образа жизни поделилась наблюдением, что часть населения по-прежнему рассматривает экологические проблемы как нечто, что не имеет к ним прямого отношения.
"Люди на самом деле не видят взаимосвязи между выбором, который мы делаем ежедневно, и тем, какой будет окружающая среда и Земля в будущем. Может быть, экстремальные температуры этого лета заставят кого-то задуматься об изменениях климата?"
Лучшая мотивация - финансовая выгода
Крастиня считает, что самой большой мотивацией придерживаться образа жизни zero waste может стать финансовая выгода. "Если не покупать больше или меньше ненужных вещей или гаджетов, казалось бы, за копейки, в целом можно собрать приличную сумму.
В наших шкафах и ящиках есть много вещей, которые мы используем только однажды в жизни или раз в год: дрели, пилы, триммеры, клеевые пистолеты, палатки, лодки и т. д. Вместо того, чтобы их покупать - можно одолжить!
Дадим возможность вещам быть использованными! Необходимо помнить, что производство каждого продукта требует ресурсов и энергии, которые расходуются зря, если вещь лежит в шкафу и не используется. Кроме того, это деньги, которые потрачены и не вернутся. Конечно, систему "аренды" вещей нужно сделать более формальной и нормализовать, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, когда нужно одолжить какую-либо вещь. Большая финансовая свобода - лучшая мотивация!".
Тем, кто хочет сделать первые шаги на пути к безотходному образу жизни, представитель Zero Waste Latvija советует начать с самого простого - проанализировать свои отходы и решить, от каких из них реально избавиться и проще всего отказаться.
"Можно начать изучение с того, чего в мусорнике больше всего: скорее всего, преобладать будут пищевые отходы, и в этом случае решением может стать сортировка биоотходов.
Можно также начать с преобразования одного конкретного аспекта жизни, который оказывает наибольшее влияние на окружающую среду. Известно, что некоторые области индустрии загрязняют окружающую среду больше, чем другие. Может быть, стоит начать именно с этого аспекта своей жизни? Например, перестать следовать переменчивой моде и не покупать дешевую одежду, не путешествовать самолетом или отказаться от регулярного использования машины?".
Статья создана в сотрудничестве с Rimi Latvija.