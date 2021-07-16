Правила ужесточаются: с этой недели меняются требования для прибывающих в Эстонию

Согласно рекомендациям ЕС, ограничения делятся на три категории в зависимости от уровня риска страны, из которой человек прибывает в Эстонию.

Согласно поправке, приезжать в Эстонию без каких-либо ограничений можно из европейской страны, в которой 14-дневный показатель заражаемости на 100 000 человек равен или меньше 75 случаев. С 19 по 25 июля к этим странам относятся: Австрия, Болгария, Хорватия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Чехия, Венгрия, Ватикан.

Если уровень инфицирования в стране находится в диапазоне 75-200, то ограничения не будут применяться по прибытии в Эстонию, если у человека есть доказательства вакцинации против Covid-19, перенесенной болезни или отрицательный результат теста. По прибытии в Эстонию без доказательств, необходимо пройти тест на коронавирус. До выяснения результата теста человек должен находиться по месту жительства. С 19 по 25 июля к этим странам относятся: Бельгия, Ирландия, Греция, Мальта, Монако, Дания.

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо пробыть в самоизоляциии в течение 10 дней, это время сокращается, если получены два отрицательных теста. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее Covid-19, освобождается от ограничений. С 19 по 25 июля к этим странам относятся: Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

Поправка также вводит исключение для несовершеннолетних, путешествующих по Европе с лицом, которое было вакцинировано или переболело Covid-19 и, следовательно, освобождено от самоизоляции. А именно невакцинированный несовершеннолетний в возрасте 12-18 лет не должен оставаться в самоизоляции, если он с сопровождающим прибывает из европейской страны с уровнем инфицирования более 75, он сдал тест либо до прибытия, либо сразу по прибытии в Эстонию и этот тест отрицательный. Те же правила применяются, если несовершеннолетний прибывает в Эстонию из третьей страны, которая находится в зеленом списке Европейского союза и имеет уровень инфицирования выше 75. Дети в возрасте до 12 лет освобождаются от изоляции и тестирования.

Невакцинированный несовершеннолетний в возрасте 12-18 лет может приехать в Эстонию из третьих стран с высоким риском заражения в упрощенном порядке, если он путешествует в сопровождении вакцинированного. В этом случае несовершеннолетний должен получить отрицательный тест ПЦР на коронавирус за 72 часа до прибытия в Эстонию или экспресс-тест на антигены за 48 часов до прибытия. Тест также должен быть выполнен сразу по прибытии в Эстонию, и результат также должен быть отрицательным. Детям до 12 лет тест делать не нужно. Исключения для детей не распространяются на группы несовершеннолетних, путешествующих вместе.

Кроме того, в поправке указан крайний срок освобождения человека, переболевшего Covid-19, от самоизоляции. Согласно поправке, освобождается от самоизоляции и тестирования человек, который переболел Covid-19 и который больше не инфекционно опасен, и с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней.

Согласно соглашению государств-членов Европейского союза, доказательство того, что человек переболел, может быть использовано для освобождения от самоизоляции не раньше чем на 11-й календарный день после положительного теста ПЦР. Если тест ПЦР не проводился, можно использовать медицинскую справку, выданную врачом. До сих пор начало шестимесячного освобождения от изоляции рассчитывалось с момента, когда врач признал человека с Covid-19 здоровым.

Аналогичное изменение касается людей, переболевших Covid-19 и вакцинированных одной дозой.