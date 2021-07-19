Запретили использовать беспроводную систему видеонаблюдения латвийского производства VT-5188

Она сообщила, что Elektroniskie sakari подготовили заключение о решении использовать соответствующую систему, так как ее работа вызывает вредные радиопомехи системе радиосвязи LTE 2600, предусмотренные в национальном радиочастотном плане.

Решение было принято на основании результатов проведенных проверок и заключения о том, что оборудование не соответствует постановлениям Кабинета Министров об оценке соответствия, размещении на рынке, установке и использовании радиооборудования.

Лубиня пояснил, что одним из основных направлений деятельности компании Elektroniskie sakari является мониторинг радиочастотного спектра, который включает в себя ряд различных мер, таких как радиомониторинг, обнаружение и предотвращение источников радиопомех, технический мониторинг передатчиков и проверки места, в котором установлена радиоаппаратура и тд.

В 2021 году была получена информация о радиопомехах, всего было рассмотрено 127 применений радиопомех, из которых в 30 случаях было установлено, что радиопомехи вызваны использованием несоответствующих систем беспроводного видеонаблюдения. В 18 случаях работа беспроводной системы видеонаблюдения VT-5188 производства V-TAC Europe Ltd была идентифицирована как источник помех.

В ходе проверки работы беспроводной системы видеонаблюдения VT-5188, а также после изучения имеющейся информации и документации на оборудование было выявлено несколько несоответствий.

Был сделан вывод - VT-5188 использует полосу радиочастот 2500-2513 мегагерц (МГц), что не соответствует правилам Кабинета Министров о выделении полос радиочастотного спектра для видов радиосвязи и распределению систем радиосвязи, а также общим условиям использования диапазонов радиочастот.

Компания Elektroniskie sakari также пришла к выводу, что в инструкции по установке не указывается диапазон радиочастот и мощность сигнала радиооборудования, не описывается выбор каналов работы системы и не указываются предупреждения о запрете на использование каналов, запрещенных в Латвии, тем самым не предоставляя пользователям актуальную информацию о системных ограничениях.