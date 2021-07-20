С зарядкой в ванне: 7 взрослых получили травмы, пользуясь электричеством вблизи воды. Один человек умер

Чаще всего травмы были получены из-за непродуманного пользования электрическими бойлерами и водяным насосами, одна травма также получена при попытке зарядить смартфон в момент приема ванны. Sadales tīkls напоминает, что вода – прекрасный проводник электричества, и неосторожное пользование электроприборами вблизи воды, особенно если оказывается, что у электроприборов есть дефекты, может стоить жизни!

Смертельную электротравму этим летом получила 50-летняя женщина, пользуясь в ванной поврежденным электрическим бойлером, – вероятнее всего, она дотронулась до поврежденного электроприбора мокрыми руками.

В результате электротравмы получены ожоги обеих рук и правой ноги, за которыми последовала клиническая смерть. Реанимационные мероприятия, к сожалению, были безуспешными. Пользуясь поврежденным электрическим бойлером, в душе получил электротравму и 74-летний мужчина, доставленный в больницу.

В свою очередь, некая 20-летняя женщина получила электротравму, моясь в ванне и одновременно пытаясь подключить к удлинителю зарядное устройство для мобильного телефона. Удлинитель упал в ванну. Пострадавшая с ожогами пальцев и болью в мышцах была доставлена в больницу. Электротравму также получил некий 32-летний мужчина, который, плавая в бассейне, включил электрический водяной насос. В результате травмы пострадавший кратковременно потерял сознание и был доставлен в больницу. Электротравму от водяного насоса получила и 83-летняя женщина, которая тоже потеряла сознание и была госпитализирована. В свою очередь, некий мужчина в возрасте 51 года получил электротравму, чистя насос, он также после несчастного случая был госпитализирован. Скорее всего, насос в момент чистки не был отключен от напряжения.

"Как показывает Индекс электробезопасности Sadales tīkls[1], 81% жителей Латвии свои знания об опасности, которую может представлять электричество в контакте с водой, оценивают как очень хорошие или хорошие. Но, несмотря на это, люди получают электротравмы в таких обстоятельствах, и нужно признать, что в части случаев причиной могут быть недостаточные знания, но главная причина – все же невнимательность. К сожалению, реально то, что в результате одного непродуманного действия мы можем больше не выйти из ванны или душа, или плавание в бассейне может стать последним. Так мы можем внезапно и, надо признать, довольно глупо потерять близких. Поэтому всегда нужно помнить эти две вещи – во-первых, если в доме замечаем поврежденные электроприборы, от них нужно избавиться или доверить их ремонт сертифицированному электрику. Поврежденные электроприборы не нужно беречь и использовать, потому что в роковой момент они могут стать причиной большого несчастья! Во-вторых, нужно сказать твердое "нет" рассеянному, небезопасному и невнимательному пользованию электроприборами вблизи воды, а при проведении чистки электроприборов их всегда нужно отключать от розетки! Нужно понимать, что очень опасным может быть и настолько, казалось бы, невинное действие, как прикосновение к электроприбору мокрыми или влажными руками", – рассказывает представитель Учебного центра Sadales tīkls, эксперт электробезопасности Артур Шматс.

Sadales tīkls напоминает, что лето – это тот период, в который число электротравм растет быстрее всего: летние каникулы и время отпусков, когда в целом мы можем стать более невнимательными и рассеянными. В жаркие дни мы также чаще освежаемся у воды, поэтому в это время нужно еще больше думать о том, что электричество в соединении с водой может быть очень опасным. Особое внимание нужно уделять маленьким детям, чтобы они без присмотра не попадали в небезопасные ситуации, а с детьми школьного возраста рекомендуется также регулярно обговаривать основные принципы электробезопасности, которые следует соблюдать и самим.