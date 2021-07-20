Фонд оздоровления экономики Латвии – возможность важных реформ и роста

Инструмент для оздоровления государственной экономики

План Фонда оздоровления экономики Латвии охватывает широкий спектр взаимоусиливающих реформ и инвестиций. Это поможет эффективно справиться с многими экономическими и социальными вызовами в таких областях как здравоохранение, образование и навыки, социальная интеграция, исследования и инновации, доступное в плане затрат жилье, государственное управление, предпринимательская среда, а также в борьбе с теневой экономикой и легализацией преступно полученных средств.

В плане особый акцент сделан на меры, обеспечивающие переход на дигитальную и дружественную для климата модель экономики, за счет проведения структурных реформ и решения социальных вопросов и вопросов развития человеческого капитала. План направлен на обеспечение конкурентоспособности Латвии на европейском и глобальных рынках, таким образом содействуя благосостоянию жителей в долгосрочной перспективе. Вложения фонда будут важны для укрепления инклюзивного общества, сокращения неравенства, улучшения системы образования и здравоохранения, а также доступа к государственным и муниципальным услугам.

Некоторые шаги для получения финансирования

Следующим шагом на пути к реализации Фонда оздоровления Латвии является заключение договора о финансировании с Европейской Комиссией, запланированное до конца лета этого года. Сразу после подписания договора о финансировании Латвия сможет получить предварительное финансирование в размере 13% что составляет 237 млн евро от общего объема финансирования. Между тем последующие средства Латвия сможет привлечь, достигнув конкретных целей проектов и реформ. Ежегодно будет производиться оценка прогресса Латвии, и в соответствии с этим будет доступно финансирование.

В настоящее время отраслевые министерства в сотрудничестве с негосударственными организациями, общественными и социальными партнерами уже приступили к подготовке необходимых нормативных актов, для обеспечения реализации 24 включенных в план реформ и 61 инвестиционного мероприятия. Предполагается, что первым поддержку получит здравоохранения, где уже началась подготовка проектов.