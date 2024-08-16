До 31 августа у каждого читателя TVNET есть уникальная возможность задать вопрос о здоровье суставов травматологу-ортопеду, доктору Андрею Передистому. Ответы и советы врача будут полезны как тем, кто задает вопросы, так и тем, кто хочет, чтобы у него были здоровые и крепкие суставы.
8 вопросов о здоровье суставов: отвечает травматолог-ортопед Передистый
Ответы ортопеда на вопросы о здоровье суставов, присланные читателями в первую неделю, можно прочитать здесь. На этот раз мы публикуем ответы доктора Передистого еще на восемь вопросов читателей, присланных в течение второй недели.
- Какие продукты следует употреблять больше для улучшения здоровья суставов? Какие упражнения наиболее полезны для укрепления суставов после 50 лет? В прошлом я переболела болезнью Лайма в тяжелой форме.
- Здоровье суставов во многом зависит от того, что мы едим и как мы их напрягаем. Соответственно, рацион должен быть сбалансированным, чтобы в достаточном количестве усваивались необходимые организму витамины.
Человек должен быть в наилучшей физической форме, то есть стараться не набирать лишний вес и держать мышцы в тонусе.
Я однозначно рекомендую сходить к физиотерапевту и пройти хотя бы короткий курс - 5-10 раз. Этого может быть достаточно, чтобы совместно со специалистом разработать подходящий для вас комплекс упражнений. После этого понадобится только терпение и сила воли, чтобы заставить себя выполнять упражнения регулярно.
- У меня дважды было онкологическое заболевание. Оба раза были химиотерапия с последующей операцией. В прошлом году после второго лечения начали болеть суставы. До этого немного болели пальцы, а теперь начались боли в плече и бедре. Делала различные обследования - вывод: спондилоартроз и кальцинаты и в тазобедренном суставе, и в суставах пальцев, и в плече. Ревматолог говорит, что лекарств для облегчения боли и лечения нет. Из-за онкологического заболевания нельзя проводить массаж и другие процедуры. Неужели действительно придется жить с болью и ничего нельзя сделать? (Спрашивает женщина, 48 лет.)
- Если у человека болит несколько суставов, это указывает на то, что в основе боли лежит воспаление, поэтому следует применять нестероидные противовоспалительные препараты.
Тем более что их существует большое количество. Учитывая анамнез пациента и онкологическое заболевание, это правильно, что не следует делать массаж и различные физиотерапевтические процедуры, но в такой ситуации никто не запрещает заниматься спортом, растяжкой и примененять противовоспалительные препараты. Рекомендую еще раз повторить анализы и обследования и проконсультироваться у другого ревматолога.
- Меня мучают мигрирующие боли в суставах - тут колени, тут плечи, тут бедра и т. д. В чем может быть причина? Это не ревматоидный артрит.
- При ревматоидном артрите боль в суставах не мигрирует, но определенные суставы постоянно пульсируют и болят.
Поэтому, если боль носит мигрирующий характер и появляется то в одном суставе, то в другом, то она, скорее всего, не связана с ревматоидным артритом. Такая боль может быть связана с возможными перегрузками и возрастными изменениями в суставах.
Чтобы выяснить причину боли, рекомендую записаться на прием к ревматологу или реабилитологу.
- Четыре года назад было сделано эндопротезирование бедра, сильно болит, на рентгене видно, что между протезом и костью есть щель 2 мм. Была бы смена протеза решением в этой ситуации?
- Не видя рентгена, сложно комментировать, действительно ли образовалась щель, свидетельствующая о движении протеза, но это один из возможных вариантов, почему через четыре года после эндопротезирования появляется боль или сильная боль. Если в рентгенологическом заключении указано, что имеются признаки дислокации эндопротеза, то, скорее всего, следует обратиться к травматологу или хирургу-ортопеду или же к врачу, проводившему операцию. Больной должен быть осмотрен физически -
нужно проверить, действительно ли боль связана с тазобедренным суставом. Возможно, причина боли связана не с самим бедром, а со спиной. Так часто бывает.
- Был проведен магнитный резонанс сустава, выявлен разрыв мениска без вывиха, сустав не болит. При ходьбе по прямой дороге проблем нет, но при подъеме по лестнице возникает хруст и дискомфорт в колене. Что можно сделать, чтобы залечить разрыв мениска или убрать хруст в нем?
- Если при магнитно-резонансной томографии обнаружено повреждение мениска и боль возникает только при движении человека по лестнице, а также появляется хруст, локализованный где-то в передней части коленного сустава, допускаю мысль, что, скорее всего, это просто дополнительная залежь и в данном случае, возможно, мениск не виноват в тех жалобах, которые есть у человека. Но такой коленный сустав должен осмотреть специалист - проверить амплитуду движений, локализацию боли. После этого может быть принято решение о дальнейшем лечении или отказе от лечения.
Следует отметить, что
разрыв мениска изначально невозможно вылечить, его можно вылечить, только зашив!
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудью до двухлетнего возраста. Может ли грудное вскармливание ребенка более полутора лет быть причиной разрыва мениска?
- Ответ краток и лаконичен: нет!
- После травмы коленного сустава между костями коленного сустава с передней стороны выступило безболезненное мягкое липоматозное образование (2 см). Прошло 2 года, но оно не проходит. Что это может быть и стоит ли делать операцию?
- Я допускаю мысль, что это действительно может быть липома, хотя не знаю причину, по которой она развилась после травмы. Если опухоль расположена спереди, это может быть инкапсулированная гематома или инкапсулированный бурсит (повреждение коленной сумки). Если она находится сбоку, внутри или снаружи, возможно, образовалась киста мениска. Вариантов много, поэтому сложно сказать, не видя человека. Если не болит и не мешает - оперировать нет необходимости.
- У меня проблемы с коленным суставом правой ноги - когда встаю со стула или кровати, не могу до конца выпрямить ногу, приходится ее сгибать и снова выпрямлять, и только тогда я могу встать. Иногда, когда я выпрямляю ногу, в колене раздается громкий хруст, тогда я снова могу выпрямить ногу и встать. Я хотел бы знать, в чем проблема. Я спрашивал у многих, но никто не может объяснить, что это такое.
- Причин, по которым человек чувствует, что коленный сустав блокируется при выпрямлении ноги, может быть несколько. Например,
если поврежден мениск, то колено тоже болит и имеет тенденцию опухать, или же это какая-то функциональная проблема.
Для молодых людей характерно наличие нескольких синовиальных складок в передней части коленного сустава между надколенником и бедренной костью, которые физически имеют тенденцию зацепляться в нескольких местах за костные неровности как раз в момент выпрямления ноги, из-за чего возникает эффект цепляния. В любом случае человеку следует обратиться к специалисту и, возможно, даже сделать МРТ коленного сустава.
У вас есть вопросы о здоровье суставов? Задайте их эксперту! Присылайте свои вопросы на электронную почту konkurss@tvnetgrupa.lv.
Автор самого интересного вопроса, который выберет доктор Андрей Передистый, получит подарочный сертификат на 60 евро на визит к нему или к другому специалисту в клинике ORTO. С победителем до 15 сентября 2024 года редакция TVNET свяжется лично по указанному адресу электронной почты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!