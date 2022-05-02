Как распознать латвийский депозитный знак?

В депозитную систему можно сдавать стеклянные, пластмассовые (ПЭТ) и металлические (жестяные) упаковки, в которые разливают безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6 %, а сами упаковки маркированы латвийским знаком депозита. В депозитной системе участвует приблизительно 450–500 миллионов таких единиц упаковки.

Учитывая, что на этикетке упаковки могут находиться и знаки депозита соседних стран, которые, как и латвийский знак, визуально напоминают бутылку, прежде чем приобрести напиток, просим внимательно изучить этикетку. Если на ней есть латвийский знак депозита, то за продукт взимается депозитный сбор, а впоследствии упаковку можно будет сдать в депозитную систему. Но а если в Латвии была куплена упаковка, на которой находится только депозитный знак соседних стран, за эту упаковку депозитный сбор не взимается и ее можно сдать в имеющиеся мусоросортировочные контейнеры.